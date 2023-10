HIT PRIČA ALENA ISLAMOVIĆA! Hapsio vojnike po Beogradu, radio kao OBEZBEĐENJE članova ''Bijelog dugmeta'', a pa postao FRONTMEN BENDA!

Alen Islamović karijeru je započeo u „Divljim jagodama“, a potom je promenio bend i počeo da nastupa sa „Bijelim dugmetom“ gde je otpevao neke od njihovih najvećih hitova poput „Lipe cvatu“, „Ružica si bila“, „Hajdemo u planine“…

Iako je nakon toga otpočeo solo karijeru, „Bijelo dugme“ često nastupa u starom sastavu, a uskoro će proslaviti i jubilarnih 50 godina grupe. Sada je na jednom događaju ispričao neke detalje iz svoje mladosti kada je došao u srpsku prestonicu.

-Beograd mi je doneo puno lepih stvari. Ja sam u Skadarliji 1978. godine bio vojni policajac, pa sam obavezno po naredbi komande morao doći ovde i proveriti da vojnici ne prave neku frku sa civilima. Kao vojni policajac sam hapsio vojnike koji su pravili nered po Beogradu. Kroz svoj vojni rok sam vrlo dobro upoznao Beograd, znam ulice, a čak sam bio i obezbeđenje na velikom koncertu „Bijelog dugmeta“ kada su pravili na stadionu Partizana. Nema ko tu nije bio, čuvao sam i Gorana Bregovića, Željka Bebeka, „Prljavo kazalište“, grupu „Time“ - rekao je Islamović i dodao da tada nije mogao ni da zamisli da će biti deo legendarne grupe:

-Došao sam iz malog grada, Bihaća, koji je dao mnoge dobre muzičare. Između ostalih odatle su i članovi „Divljih jagoda“, ali ja sam tamo bio bas gitarista. To znači danas sviram, sutra me promene, a to niko ne primeti. Sve se promenilo kada sam napisao pesmu „Motori“, dokazao sam da mogu dostići Mančester Junajted (Bijelo dugme).

