PEVAČICA PRED ČETVRTIM BRAKOM?! Nataša Bekvalac zaprošena u Italiji!

Pop zvezda Nataša Bekvalac nedavno je odmarala u Italiji gde su je, prema pričama njenih prijatelja, prosili tamnoputi muškarci.

Ipak, pevačica kaže da je reč samo o šali.

- Mislim da su plaćeni za to, platio ih je drug... Došli smo do tog nivoa da plaćamo crnce... (smeh) Ništa me ne pitaj! Sve moram da plaćam! (smeh) - navela je pevačica.

Bekvalčeva je u emisiji "Ekskluzivno" prokomentarisala veliki uspeh Aleksandre Prijović, koja puni najveće dvorane širom regiona.

Baš mi je drago, puno mi je srce. Aleksandra zaslužuje sve, mnogo se trudi, predivna je osoba, dodatno mi je drago zbog toga - kazala je Nataša za "Ekskluzivno".

