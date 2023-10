'BILI SMO ČAK I NA MARSU!' Željko Šašić obelodanio detalje TAJNOG PUTOVANJA s Draganom Mirković: Tražio sam joj da BEŽIMO!

Željko Šašić snimio je duet s Draganom Mirković devedesetih, na početku karijere, i tako dobio šansu da sarađuje s velikom zvezdom. Objavili su pesmu "Oči pune duge", koja je i danas veliki hit. Nakon toga oni su imali mnogo zajedničkih turneja i druženja širom sveta.

Šašić se sada prisetio saradnje sa koleginicom.

- E sad ću da vam ispričam jednu priču kad smo Dragana i ja bili na Marsu. Bili smo u Americi i za 1.000 dolara je moglo da se ode na Mars (improvizovani prostor koji je urađen po ugledu na planetu, prim. aut.). Tad je bila ona pesma "Idemo na Mars" ultrapopularna i mi smo dobili priliku da odemo da vidimo, i eto. Tamo smo sreli neke čudne tipove, bilo je mračno i hladno, i ja kažem Dragani: "Ajmo kući da bežimo" i pobegli smo - našalio se pevač prisećajući se anegdote, pa nastavio:

Dragana je jedna divna žena, toliko je bila dobra da mi je išla na živce. Jednom, kad joj je bio rođendan, mi smo bili na nekoj turneji i svi smo hteli da nazdravimo s njom. Kupili smo šampanjac i ja joj kažem: "Sad sam te prevario, konačno si popila malo alkohola", a ona kaže "A ne, ovo je sok od jabuke". Bukvalno, žena bez mane. Ona pre neki dan ide u Australiju i Kanadu, a sad ušla u ovakav projekat, svaka joj čast. Dragana voli publiku kao familiju - smatra Željko.

Potom je pevač otkrio i kako je došlo do saradnje s Draganom.

- Što se tiče pesme, kompozitor jedan nas je spojio, on je insistirao da to bude naš duet. Ja sam radio svoju ploču, ona svoju, i onda se pojavila ta pesma i taj duet se našao samo na mojoj ploči. To je bio jedan veliki studio i stvarno mi je bilo super. Ta pesma je jako slušana i dan-danas. Imali smo veliku akciju kada smo snimali spot. Trebao je da bude filmski spot, a onda smo to promenili i spot je ispao takav kakav je danas. Mi smo išli i po Australiji i po Americi i po Evropi, nema mesta gde ona i ja nismo bili. Ali definitivno nam je najjači doživljaj bio ovaj kad smo išli na Mars. Dok se nismo poudavali i oženili, mi smo se sjajno družili. Sad je ona u Beču, ja ovde u Beogradu, ali smo u kontaktu i pružam joj svu moguću podršku - rekao je Šašić.

