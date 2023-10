Imaju jasan stav po ovom pitanju!

Nakon svih turbulencija u prethodnih nekoliko dana na relaciji Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić, kao i današnje dramatične svađe u pabu između njih, za Pink.rs se oglasila Anelina sestra Sita i iznela javno stav cele porodice Ahmić.

Naime, kako Sita ističe za naš portal, porodica Ahmić smatra da je Aneli udarila Janjušu na komplekse, kao i da ona treba pod hitno da se skloni od njega.

- Mislim da je Janjuševo ponašanje baš ružno i mislim da je ljubomoran zbog Aneli jer ona ima veliku podršku i da će se visoko plasirati. Njemu to sve udara na komplekse. Smatram da Aneli nema šta da radi u drušrvu takvog čoveka, ne samo u ljubavnmom smislu, već ni kao prijatelja. On nju jeste zaštitio u nekim situacijama i pomogao joj je i olakšao joj boravak tom nekom šalom i energijom. Po onome što mogu da vidim njega je udario kompleks zbog Aneli i mislimo da treba pod hitno da se skloni od njega, više to nikako ne podržavamo između njih - poručila je Sita za Pink.rs.

Autor: M.K.