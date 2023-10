Prokomentarisala goruće teme u Beloj kući!

Pevačica i bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' Zorica Marković za Pink.rs prokomentarisala je goruće teme u Beloj kući. Na samom početku našeg razgovora, Zorica je progovorila o aferi ''Kačavendin vaskrsli verenik'', a onda je prokomentarisala odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Vrlo slabo poznajem Kačavendu. Gospode Bože, čula sam za aktuelnu priču o vaskrslom vereniku. Ma važi da je on otac deteta Milice Dabović. Šta je on neki jeb*č presretač? Ja koliko sam čula taj čovek je živ i normalan, nisam sigurna baš da su te žene naivne da nasednu na takve fore. Da se prave deca i da se pozajmljuju pare, objavljuje veridba, pozivaju ljudi na svadbu da bi se sve to završilo i čoveka odjednom nema. Sve mi je to providno kao celofan. Kačavenda je ciljano radila neke stvar, neke sam kockice složila - rekla je Zorica i dodala:

- Janjuš se igra, on počinje da se zaljubljuje, ali krije, Aneli je zgodnjikavo parčence za onu stvar, ima nešto što muškarce privlači... Sad je Janjuš tu video šansu i fura. Maja će da pomrsi konce ako uđe, to je za očekivati, mada od njih dvoje nema ništa. Kakva crna ljubav, oni su isti po pitanju avantura. Mada Maja ne može da bude mirna, ići će do granice, mislim da joj se Aneli ne dopada. I Aneli je opasna... Nema šta ona da se boji Maje, ako ona uđe, to joj ide u prilog, jer će opet biti centralna tema taj ljubavni trougao - poručila je Markovićeva.

Autor: Pink.rs