BRENIN SIN POSTAJE BIZNISMEN! Evo čime će se baviti Viktor Živojinović!

Mlađi naslednik Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, postao je ozbiljan poslovni čovek.

On se pre nekoliko godina oprobao kao ugostitelj, ali od toga se nije ovajdio, pa se prebacio na nekretnine i u tome odlično pliva. Viktor je otvorio firmu za prodaju, izdavanje i izgradnju nekretnina na luks destinacijama. Ne samo u Srbiji, nego i u Americi.

- Viktor ima smisla za biznis. Em što živi u porodici koja ima razvijenu delatnost u šou biznisu, em što je školovan, a sada se tačno pronašao i u poslu. Dopbro je on radio u ugostiteljstvu, ali se u tome nije zadržao jer mu ne prija. Pre nekoliko meseci je sa prijateljem napravio poslovni plan kada je gradnja u pitanju, a takođe i prodaja stanova, pa u tim vodama da pliva. Snalaze se dobro, imaju dosta posla i kako stvari stoje to će mu uskoro biti centralna delatnost. On odavno ne zavisi od Brene i Bobe koji mu čak i ne pomažu kada je posao u pitanju. Verujte u njihovoj porodici svako zarađuje za sebe - kaže sgovornik blizak porodici.

Najmladi Živojinović nikada nije bio zainteresovan za posao u javnoj sferi, bavio se isključivo poslovima koji nisu vezani za estradu i koji nisu zahtevali njegovo pojavljivanje pred kamerama ili u novinama, a već neko vreme ima firmu koja se bavi veoma specificnim poslom. U pitanju je čišćenje, sređivanje dvorišta.

- Osluškujući tržište i prateći trend sve većeg zidanja zgrada u Beogradu, Brenin i Bobin naslednik je rešioda otvori firmu koja se bavi održavanjima tih zgrada. Viktorova firma pere krovove, čisti oluke, dvorišta, fasade, bazene, otklanja grafite, ali pere i prozore na ozbiljnim visinama i cene se krecu od 300 dinara po metru kvadratnom. U svom timu mladi Živojinovič ima visokokvalifikovane radnike, čak i nekoliko alpinista koji su obučeni za rad na visinama, a biznis mu zasad odlično ide. Klijenti su prezadovoljni, a nove poslove zbog toga uglavnom dobija na preporuku. Sada biznis širi i zidaće ozbiljne zgrade - završava izvor.

Pokušali smo sa njim da stupimo u kontakt ali on nije odgovarao na pozive koje smo uputili na brojeve poznate radakciji.

Autor: M.K.