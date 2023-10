ŠOK OTKRIĆE! ON JE PODVODIO PROSTITUTKE, A MINIMAKS MU JE BIO BLAGAJNIK: Bio je velika ZVEZDA, sve pare je dao na LAKE ŽENE, a kolege PLAĆALE da gledaju odnose!

Šok otkriće u jutarnjem programu Jovane Jeremić!

Pre nekoliko dana pisalo se u medijima da se jedna poznata voditeljka bavi najstarijim zanatom i da je objavljen njen cenovnik, o čemu se danas pričalo u emisiji "Novo vikend jutro", kod voditeljke Jovane Jeremić. Jovanini gosti bili su Branka Blek Rouz, Draško Aćimović, Braca Zdravković i Dejan Nestorović.

- Današnje starlete su se pre zvale k*rveštije. Da li si čula za Hašima Kučuka Hokija? To je druga najveća zvezda bivše Jugoslavije. Ima 11 dece, jedno mu se zove Tito. On je sve pare ostavio na prostitutke. Kad su bile turneje, on je uvek organizovao u restoranu po 3, 4 prostitutke, a pevači su gledali. Blagajnik je bio Minimaks, naplaćivao je zvezdama... Hoki je sve pare naplaćivao na lake žene - rekao je Draško Aćimović na samom početku.

- Sećam se devedesetih godina, jedan momak je sa Ćentom držao diskoteku. Tu su gostovale sve zvezde, osim Arkanove žene, jer je bila Arkanova žena. 90% su bile ljubavnice tog Ćentinog druga, bio je policijac, mnogim pevačicama je plaćao prve albume, neke su postale velike zvezde, neke su udate za poznate ličnost. Voditeljke su uvek bile ciljana grupa političara. Znam tri bivša predsednika koji su oženili voditeljke. Najveći predsednik devedesetih imao je prijateljicu, voditeljku RTS-a, to je javna tajna bila. Nekad i nemaju s*ks sa njima, ali vode te lepotice. Bitno je da budu viđeni - rekao je Braca Zdravković.

- Suzana Mančić mi je pričala, da su ljudi njoj plaćali da samo ide na večeru sa njima - dodao je Aćimović.

- Zato ja nikad nisam prihvatala nikakve večere! Ja imam goste koji dolaze po 15, 20 godina u klub, nikada nisam kafu popila sa njima, nikada nisam prihvatala! Imala sam ponuda fanova, pa čak i dan-danas, iako sam žena u godinama. Pitaju me koliko košta ručak sa mnom. Da bih ja sa nekim izašla na ručak, moraš da me šarmiraš! - istakla je Branka.

Autor: Pink.rs