Gosti voditeljke Jovane Jeremić u vikend izdanju jutarnjeg programa ''Novo jutro'' analizirali su teorije zavere koje prate ovu veliku tragediju!

Prošlo je 16 godina od smrti pevača Tošeta Proeskog, koji je izgubio život na auto-putu u Hrvatskoj. U jutarnjem programu Jovane Jeremić govorilo se o ovoj temi, a gosti Darka Cvetković, Ana Rakić i Braca Zdravković su prokomentarisali teorije zavere koje okružuju ovu tragediju.

- Kad se sve sabere i oduzme, ja mislim da je Toše ubijen. Ne verujem da je sve tako bilo slučajno, počevši od automobila, gde se nisu upalili vazdušni jastuci. Na put se krenulo prerano, on je imao koncert, nije hteo da čeka, navodno njegov vozač je bio umoran. Mislim da je ovo zaista bilo na neki način namešteno. Došlo se do informacija da je bio pritisnut od političkih stranaka u njegovoj zemlji, gde bi on bio maskota, marketing njihov - astrološkinja Darka Cvetković, pa dodala:

- Postoje dva horoskopa. Smatra se da je u podznaku Bik zbog glasa, ali na osnovu tragedije, ja mislim da je ovaj čovek dupla Vodolija. Tako strašna nesreća, gde su kola uništena, njegove noge, to je tipično za Uran. Uran donosi da ti noge stradaju u saobraćajnoj nesreći. Uran je težak za te stvari. Stvari iz natala moraju da se poklope u tom mortalnom horoskopu, u trenutku kad se desi ta nesreća. Imamo taj Neptun, koji je magla, što i jeste povezano sa njegovim Merkurom. Merkur je vožnja, vozilo. Taj njegov prijatelj je zaspao. I njegov Merkur je retro. Šta znači retro? Unazad. Njegovo vozilo je bilo iza kamiona. Kod njega je jako to polje smrti. Uran mu je u desetom polju, u Škorpiji, to su ljudi koji su genijalci. On je zaista bio omiljeni pevač svih naroda i narodnosti. Njegova sahrana je bila jedna od najvećih posle Josipa Broza. Ipak mislim da je politika umešala prste - dodala je ona.

- Javnost je imala priliku da pročita da je Silvana išla pre nesreće kod Baba Vange, koja je imala neverovatne moći. Silvana je bila u avgustu mesecu kod nje, u oktobru se desila nesreća. Pokojna Baba Vanga joj je rekla da dođe za tri meseca, a onda je dodala: ''Ako budeš mogla''. Postoji neka teorija da su veliki pevači otišli u 27. godini, ima ih mnogo. Ne bih ja ti ipak bazirala da je ta 27. godina fatalna - nadovezala se Ana Rakić, pa istakla:

- Toše ima sjajan horoskop, ali su aspekti tog dana bili loši. Prosto, moralo je da se desi to što se desilo. On je iza sebe ostavio veliki trag.

- Ja ne tvrdim da je ubistvo, ja mislim da je saobraćajna nesreća. Vozač je zadremao. Toše je spavao na mestu suvozača i on je udarom u prikolicu pretrpeo najveći udarac. Na tom mestu kod Slavonskom broda je bio neki katolički samostan i dešava se da se tu često dešavaju saobraćajne nesreće. Činjenica je da je to crna tačka na tom auto-putu. Dragan Mance je poginuo na vrhuncu svoje karijere recimo. On je isto rekao ono: ''Samo da Zvezdi dam gol, pa makar mi bilo poslednje u životu'' - istakao je detektiv Braca Zdravković.

Autor: Pink.rs