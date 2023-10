ŠOK! Osvanuo oglas u kom nepoznata osoba PRODAJE Desingericinu prljavu i pocepanu čarapu: Cena nije FIKSNA, imam i snimak kako je HVATAM! (FOTO)

Reperski dvojac, Dragomir Despić Desingerica i Luka Bijelović Pljugica, šokirali su domaću javnost ovog leta svojim bizarnim nastupima.

Posebno je bio skandalozan jedan od nastupa na Crnogorskom primorju, kada je Desingerica polugo izuo patiku, pa je nogu stavio jednom dečku na glavu, koji je sa oduševljenjem to prihvatio, pa se o ovome još priča.

Tom prilikom, svi su primetili i čarapu koja je bila pocepana. Upravo se ta čarapa sada na jednom onlajn oglasniku, prodaje za 100 evra.

Prodaje se pocepana i prljava Desingericina čarapa za 100e 😂😂😂 pic.twitter.com/Ca87AX9Wda — Silvana (@Silvana71376830) 21. октобар 2023.

- Nije fiksna cena! Ovo je čuvena čarapa sa nastupa iz Budve gde je Desinger šio devojku po glavi. Nažalost, nije moguće postaviti snimak sa nastupa, ali imam snimak kako hvatam čarapu. Poslaću vam snimak ako mi se javite, to je najmanji problem. Javite mi se u poruci za više detalja. Ovo je početna cena i ona nije fiksna. Oko svega se možemo dogovoriti - piše u ovom oglasu.

RASKOL DESINGERICE I PLJUGICE

Pljugica je u jednom podkastu otkrio da će doći do raskola ovog dvojca, što je izrevoltiralo Desingericu u mnogo segmenata. O ovim segmentima, Desingerica je u okviru emisije "Amidži šou" detaljnije približio svima šta se to tačno dogodilo.

Nije ni bitno. Dolazimo do toga da kada mi je rečeno da će tod a se kaže, nisam verovao. Ovo je sve biznis i u ovome postoje neki određeni dogovori, a van tog biznisa postoji neko poštovanje. O tim stvarima nije trebalo da se priča. Te stvari se dešavaju već neko vreme, to je dogovoreno sa menadžmentom da se ne priča. To je deseti dogovor po redu da se nije ispoštovao. Ne mogu da verujem da uzmeš i da zarad nekog pregleda i da prodaš dogovor, da kreneš da pričaš o solo karijerama. Mi nastupamo i dalje zajedno. Da se od toga pravi neka vrsta hajpa. Da se u toj emisijji priča o tim stvarima koje me veoma peku, ja sam goreo mesecima zbog toga, zarad nekih pregleda, da opet prodaš nekoga ko je biuo tu za tebe. Ja sam za tog dečka stavljao ruku u vatru, bez ikakvog interesa. Očigledno je da je to neki njegov problem, jer mu se to i ranije dešavalo, u prethodnim nekim biznisima. Ja sam se trudio od početka da stvorim realan gas, ako je tu benzin za spot, ja ću da navrnem benzin da to bude pravi gas. Ja sam veoma krvario da od cele ove priče i zato smo ovde, veoma sam krvario da se ne rade neke fejk stvari. Nek zna i 200 ljudi, ali moj prosečan pregled ima milion. Ako se već ide u tom smeru da se priča o tome i da si ponovo prekršio dogovor, onda se priča kako jeste. Ne pričaš da postoji zasićenje od dva ipo meseca, jer nisi bio sa ekipom tih dva ipo meseca, već sa određenom drugom osobom. Dugo se znamo, a radimo od početka karijere, ja sam ruku za to davao, sebe celog sam davao za to. Mnogo sam ja noći proveo za tim kompjuterom i editom, dok neko drugi nije - rekao je Dragomir prilikom gostovanja.

Takođe, samo nedelju dana kasnije, Pljugica je govorio o istoj ovoj temi u "Amidži šouu".

- To su neki sukobi mišljanja, on na jedan način misli da treba da se radi, ja na drugi. Ne mogu nešto konkretno da izdvojim, ali da se ne bi kosila mišljenje, pošto ne možemo na kraj da izađemo jedno s drugim, bilo je ruka ruci i da se raziđemo...Ja ću solo da nastupam, neću ni sa kim više. On je mene razočarao, ja sam njega i to je to. Mi smo se našli i razgovarali. Razrešili smo stvari, odlučili da budemo u korektnm odnsoima i to je to. On je napucaniji, veći, istetoviraniji, na njega su se više ložile ribe - rekao je Pljugica.

Autor: N. Ž.