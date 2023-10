ŠOK! Brat Ane Ćurčić otkrio da je dobio ZELENO SVETLO da prizna da ona i Aca Bulić NISU U VEZI! Evo detalja! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dalila Dragojević večeras je u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV ugostila je bivšeg zadrugara Baneta Đokića, inače brata Ane Ćurčić.

Bane se ovom prilikom osvrnuo na Anino učešće u "Zadruzi 6", gde je osvojila visoko drugo mesto u superfinalu.

- Kako ti se čini Anino učešće u "Zadruzi 6" - pitala je Dalila.

- Mlako je, imala je dosta pehova. Tu je razočarala naciju postupcima prema Zvezdanu, da je ostala dosledna ulaska - rekao je Bane.

- Da li je očekivala da će biti pobednik "Zadruge 6" - pitala je Dalila.

- Jeste, jer je smatrala da je nosila ceo rijaliti na svojim leđima - rekao je Bane

- Zašto misliš da bi ona zaslužila prvo mesto u "Zadruzi"?! Ona je ušla i želela je da ima konflikte sa tadašnjom devojkom Zvezdanovom i to je stavila po strani, pa je imala izlive besa gde bi iznela ozbiljne optužbe za Zvezdana - pitala je Dalila.

- Aca Bulić i Ana nisu zajedno, nisu emotivno u vezi. Ona nije spremna na to, voli ga kao čoveka. Oni su samo veliki prijatelji. Dobio sam zeleno svetlo da kažem u tvojoj emisiji. Pokušala je, rekla je da su zajedno, ali ona nije spremna na neke veze - rekao je Bane.

- Kako nije spremna sada, a kada je izašla, bila je spremna da se pojavi sa njim na televiziji, da se pominju Roleksi, stanovi, čak je Aca Bulić ostavio svoju verenicu zbog pomirenja sa Anom - pitala je Dalila.

- Da, da...Šta se privatno desilo, nisam toliko duboko ulazio, pokušali su, nisu uspeli na ljubavnom putu. On je tu za nju 24 časa, tu je non stop, provode vreme. Veliki su prijatelji, on je tu za nju non stop...Nije spremna da daje odgovore sada, ima ona sve dokaze, a kada se to pojavi, biće strašno. Imao sam i ja da pokažem, ali u dogovoru sa njom neću. Milena je uzimala novac od silnih ljudi, za to postoji dokaz. Trošila je na sebe, ništa nije kupovala. Ja sam otišao po Anine stvari, poklone i svih mogućih stvari koje je navodno dobila, nema od toga ništa - rekao je Đokić.

- Kako to možeš da tvrdiš da je Milena uzimala novac za sebe i nije ništa kupovala Ani, a Milena tvrdi da je kupovala šminku, garderobu i ostalo - pitala je Dalila.

- Konkretno, ja sam bio prisutan kada sam preuzeo sve njene stvari i džakove, Ana je pozvala da pita gde su ostali pokloni, rečeno je da to nikada nije donešeno. To je dokaz da Ana ništa nije dobila, a postoje računi i dokazi sa transferima novca - rekao je Bane.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs