Voditeljka Dalila Dragojević večeras je u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV ugostila je bivšeg zadrugara Baneta Đokića, inače brata Ane Ćurčić.

Bane je ovom prilikom progovorio o odnosu Ane i Nikole Lakića, za koji se Lakić pohvalio bivšem zadrugaru Ivanu Marinkoviću, da su bili intimni.

- Nikola Lakić je sa Banovog brda, odakle je i Ana. Oni se poznaju preko 10 godina i oni se nisu videli toliko. On je molio i grebao da uđe u "Zadrugu". Oni se i pre toga znaju, jer je bio u rijalitiju na drugoj televiziji, te ju je kontaktirao da mu bude isplaćen honorar jer ona poznaje čelnike te televizije. To je sve što se može reći o njihovom odnosu, on nikada nije bio kod nje kući - rekao je Bane.

- A to da su kockali zajedno - pitala je Dalila.

- Ona nikada nije kockala, jedino što je bilo je da izvuče Zvezdana iz kockarnice. To su glasovne poruke, ali je niko nikada nije video u kockarnici...Za Lakića je jako ružno to. Ma nema ništa od toga, ja im nisam držao sveću - rekao je Đokić.

- Kako je došlo do njihovog raskida prijateljstva - pitala je Dalila.

- Zato što je žena pokrala. Sve je ona radila promišljeno i svaka joj čast na tome - rekao je bivši zadrugar.

Autor: pink.rs