Voditeljka Dalila Dragojević otkrila je u emisiji "Narod pita" da je Bane Đokić napustio emisiju jer je morao da da izjavu policijskim službenicima.

Naime, ona je istakla da je izvesni V.M. ukrao Banetov rezervni ključ od automobila, upao na Pinkov službeni parking i razlupao njegov automobil, pored čega je oštetio i Pinkove automobile.

Nakon kratke pauze, Bane se vratio u emisiju, vidno uznemiren, te je i otkrio detalje.

- Vilica mi je ukočena i istraummiran sam. Vratio sam se u emisiju iz zahvalnosti prema čelnicima ove televizije i tebi. Loše se osećam, auto mi je uništen. Žao mi je što je osoba ukrala moj rezervni ključ, uradila ovo na televiziji. Nek smo svi živi i zdravi, pusti auto, ali šokiran sam, odakle smelosti da tako nešto uradiš. Naduvao je tri promila alkohola u krvi, odvežen je na VMA...Rekao sam ti na početku emisije mogu da očekujem svašta, nije on naivan, spreman je na sve i svašta i čovek koji . Da li je on prezaljubljen, preemotivan ili bolesno ljubomoran, ne znam, ne znam gde živim...Ne mogu da verujem, stvarno - rekao je Bane.

- Ti dok si bio u emisiji, on ti je pisao poruke - rekla je voditeljka.

- Pisao mi je poruke, slikao mi ulaz televizije, rekao mi je da će večeras da me proslavi u emisiji...Rekao mi je da neću proći, slikao je vrata dok sam sedeo u emisiji - rekao je Đokić.

- Šta ćeš da radiš sada - pitala je Dalila.

- Ne znam...Ovo je jedna vrsta proganjanja. Ti znaš da je on išao u neku emisiju i svašta nešto pričao o meni, ali je on mene unakazio tom emisiju, povredio mi ugled. Poslao sam imejl toj televiziji da to nije lepo, ali sam to i zaboravio, jer on pije svakodnevno i nisam shvatao to za ozbiljno. On mi je lupao na vrata gde mi žive majka i sestra. Imam video snimke kada mi je dolazio kući. Trenutno osećam sramotu

- Šta bi mu rekao da ga sada vidiš - pitala je Dalila, a Bane je briznuo u plač.

