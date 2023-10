Pred premijernim kamerama otvorila dušu o svim aktuelnim temama!

Kija Kockar u intervjuu za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o svim temama koje intrigiraju javnost kada je njen život u pitanju.

Naime, ona je govorila o svom trenutnom emotivnom životu, bivšim ljubavima, kao i studijama prava koje je nedavno upisala u želji da jednog dana postane sudija.

- Nemam novu ljubav, nisam zauzeta. Slobodna sam već neki duži vremenski period. Što se ljubavi tiče, mislim da to treba da dođe spontano, ali prava ljubav ne guši, tako da to je to. Moja poslednja ljubav je tajna, nedostaje mi ljubav inače. Ne maštam o tome da stanem na ludi kamen, više maštam o nekim drugm ostvarenjima. Imala sam osobu s kojom sam imala veliku ljubav i jednu s kojom sam htela da provedem ceo život. Osobu koju sam voella najviše na svetu sam ostavila pre nego što sam se udala. Ali isto bih sve ponovila. Ne bih se vratila unazad jer je svaka tačka povezana. Postoje neke lepe stvari koje bih opet da proživim i neke ružne koje bih najradije izbrisala - poručila je Kija i dodala:

- Potpuno se slažem s tim, stres je okidač svake bolesti. U taj stil života ubrajam stres koji je prisutan kod svih. Ja sve pratim, kod mene je sve bengino, plašim se pregleda... I dalje sve pratim, ali se borim, imam predijabetes. Mnogi ljudi ne znaju da imaju insulinsku rezistenciju. Sve što sam do sada doživela od bolesti, došlo je zbog stresa. Ljudi, idite preventivno kod doktora, ne verujte nekim jutjub kanalima, obratite se doktoru, oni su ipak školovani za to. Bolje je kad odeš kod doktora preventivno i ideš na godišnje preglede, nego kad znaš da imaš nešto... - rekla je Kockareva i dodala:

- Ovo mi je treći indeks. Pravni fakulktet sam upisala u Beogradu, dežavni. Za sada mi ide super, imam sutra 12 sati predavanja. Plašim se ispita. Moj prijatelji advokati su mi dosta pomogli, ja kao student imam dosta prepreka. Studirala sam, prošla ispite. Kad me pitaju šta želim da budem posle pravnog fakulteta, ja kažem da prođe prvo prvi semestar. Nema simpatija na fakultetu. Ne prilaze mi, većinom mi prilaze za savete, za sada sam uspešan, ali videćemo šta će biti kada dođu kolokvijumi i ispiti. Korak po korak, pa ćemo pričati od januara. Ljudi mi prilaze da se slikaju da pričaju sa mnom, kažu mi da nisam neka babaroga, dolazim na predavanja na vežbe, profesori nemaju predrasude - poručila je Kija.

