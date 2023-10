Puno joj je srce!

Muzička zvezda Aleksandra Prijović, nakon neverovatnog uspeha i spektakla za pamćenje koji je čak tri dana zaredom priredila domaćoj publici u beogradskoj Areni, uključila se telefonskim putem uživo u emisiju ''Premijera - Vikend specijal''. Tom prilikom, Aleksandra je sa voditeljkama Bojanom Lazić i Tijanom Pricom sumirala utiske sa svog muzičkog spektakla.

- Ja sam sve ove godine radila da ostvarim neke stvari i sad sve ide u tom smeru. Ja mislim da velike stvari ne mogu da se dese preko noći, ovo je pravi pokazatelj. Ja se godinama trudim da snimim prave pesme. Ja sam verovala da ćemo napuniti jednu Arenu, a sve ostalo mi je bilo neverovatno. Mislim da sam sve radila kako treba, ulagala u karijeru i snimila dobre pesme. Vreme je pokazalo da ljudi to vide - rekla je Aleksandra i dodala:

- Kad ideš korak po korak i ideš ka nekom cilju u koji veruješ, svaki korak je nešto normalno i smatram da je ovo bio korak koji je trebalo da se desi. Ja ovo sama sve ne bih mogla da uspem, tako da se zahvaljujem svim mojim saradnicma i prijateljima i publici koja je bila na mojim koncertima i onima koji će doći na koncerte koji slede. Ja svakom želim da doživi ovo. Muzika je meni nešto što najviše volim, muzika je nešto što može neke neverovatne emocije da probudi u čoveku. Kad sam shvatila da su tu svi u neverovatnom broju meni je to bilo fascinantno. Nisam mogla da sakrijem svoje emocije, možda sam i previše plakala, ali ja sam mogla da preplačem sva tri koncerta i neka sam plakala... - poručila je pevačica i dodala:

- Ja sam prvo bila toliko umorna jer sam dala sebe koliko sam mogla i kad sam se probudila i shvatila koliko sam poruka dobila, trebalo mi da je da razmislim malo. Ja i dalje imam osećaj kao da sam sve to sanjala. Kad sam se posle svega probudila i došla sebi pozvala sam svoje saradnike i porodicu, odlučila sam da svima pošaljem poruku i zahvalim se, mnogo je bitno kad oko sebe imaš ljude koji rade srcem. Ja sam sve vreme dok sam slala poruke plakala i moja porodica je plakala je sa mnom, plačem ja, plaču oni i tako ukrug. Mislim da svako ko je emotivan, ja sam možda malo više nego što treba, ali mislim da emocije ne treba sakrivati. Meni je najveći utisak s koncerata ta eksplozija emocija. Od prve do poslednje pesme su svi sa mnom pevali uglas. Ja sam i na koncertu rekla da kad sam najavljivala pesmu ''Sve po starom'' moji baka i deka su bili tu, njima sam tu pesmu posvetila i kad sam videla njih koji su živeli za to da dožive taj moj uspeh, počela sam da plačem. Ne znam kako sam uspela da otpevam. Pesma ''Devet života'' isto, kad je pevam dešava se u meni nešto što ja ne mogu da iskontrolišem. Želim da svaka publika doživi ono što je bilo u Beogradu. Bavimo se trenutno time da svaka publika bude ispoštovana, da bude emotivno i da bude veselo - otkriva Aleksandra i dodaje:

- Puno spavam i odmaram, trenutno sam na sastanku i pripreme za predstojeće koncerte su u toku. Aleksandar je imao predstavu šta se dešavalo. Bio je u svakom trenutku svestan šta se dešava. Malo se uplašio na prvom koncertu od vatre i dimova. On zna da koristi jutjub i prati sve, tačno zna kad sam šta rekla. Ovo jeste veliki uspeh, znam kako sam radila korak po korak, meni je sve to bilo normalno i bilo je više od mojih očekivanja, radila sam mnogo da bih bila tu gde jesam. Kad se sklope sve kockice i kad onaj odozgo kaže, ja verujem u to, volim svoju publiku i trudim se da publika bude zadovoljna. Mislim da to je publika prepoznala - poručila je muzička zvezda.

Autor: M.K.