'TRPEO SAM MNOGO, KAO ŠTO TRPI I NJEGOVA PORODICA!' Bane Đokić se oglasio za Pink.rs nakon INCIDENTA na Pinku! Još ne može da dođe sebi!

Ne može da veruje šta je doživeo!

Nakon što se Banetu Đokiću, tokom prošle noći dogodio haos u zgradi TV Pink, oglasio se za Pink.rs i otkrio svoju stranu priče:

- Žao mi je što je ovo učinio, ne znam šta ga je nateralo toliko da mi napakosti, žao mi je što je u alkoholisanom stanju sa skoro 3 promila doveo sebe u situaciju da napravi toliku štetu drugima i sebi, kao i Pink televiziji i službenim vozilima koje je oštetio na Pinkovom parkingu… Iskreno, nemam nijednu reč više za njega, trpeo sam mnogo kao što trpi i njegova porodica, njemu je alkohol sve na svetu i svakodnevnica… Žao mi je iskreno njegove majke i moje majke… - rekao je Đokić i dodao:

Pokušao je i javno da me degradira na jednoj televiziji priznavajući svoje emocije prema meni. Sramota me je sebe, stidim se i kajem koga sam pustio u svoj život posle svega ovog, ali se nadam da sam mu pomogao koliko sam mogao i neka mu sve ide na čast i obraz! Meni ne treba ništa više, dovoljno je… Dupli ključ od auta koji mi je ukrao vraćen mi je od službenih lica, velika je šteta na autu sa kojim se on rado vozio i snimao storije, ali to neka mi bude hvala za sve. Ne želim više ništa da pričam na ovu temu, on je sebi napravio haos od života sa ovim, neka je živ i zdrav, to mu želim od srca... - poručio je Bane za Pink.rs.

Autor: Pink.rs