EVO KAKO SE 11 GODINA MLAĐI DEČKO OPHODI PREMA TANJI SAVIĆ! Uhvaćeni dok su obavljali OVO, pevačica reagovala! (FOTO)

Pevačica Tanja Savić pronašla je svoju sreću pored 11 godina mlađeg pilota Muhameda Mukija Bešića.

Mediji su je sada uhvatili sa Muhamedom na aerodromu, kada se pevačica vraćala sa nastupa, a izabranik ju je u stopu pratio.

Muki je kao pravi džentlmen bio zadužen za kofere, a Tanji je i otvorio vrata od automobila , kako bi kao prava dama ušla.

- Na nastupu je bilo prelepo. Ja ne mogu da razmišljam, mnogo mi se spava. Ustala sam rano, spavala sam svega četiri sata. Ne stižem da se odmorim. Danas sam imala baš gust raspored. Imali smo jedno presedanje, tako da je bilo baš naporno.

- Mnogo volim svoj posao, zato sve i izdržavam, to me najviše i drži. Znam da me moja deca čekaju kod kuće, to me najviše raduje. Radujem se tome da se svima dopada činjenica da ću napraviti koncert u Areni. Jedva čekam da stanem sa svojom publikom u toj velikoj hali i da im dam svu moju ljubav, oni su to zaslužili. Ispratila sam Prijovićkin koncert, čestitam joj na uspehu.

- Srećna sam u ljubavi - rekla je Tanja Savić za medije.

Autor: Pink.rs