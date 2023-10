Neprijatno iskustvo!

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga", Nenad Lazić Neca, sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelio je detalje neprijatnosti koje je doživeo kad je sa svojom porodicom otišao da kupi opremu koja mu je neophodna za nastavak studiranja.

Kako Lazić objašnjava njega je prvo kolima zakačio nepoznat čovek, a nakon toga mu pretio i žestoko ga vređao, pa se predstavio.

- Ljudi, moram da vam ispričam šta mi se desilo juče uveče na ulici. Znači koliko isfrustriranih ljudi će me napasti samo zato jer sam "Neca iz Zadruge" ili "Neca sa TikToka". Desilo se to da sa išao da sa svojima kupim štampač, sa celom svojom porodicom. Neophodan mi je zbog studiranja, preobilnih skripta i slično. I onda šta se desilo, nosim ja taj štampač u obe ruke i baš gledam gde idem. Trudim se da nikoga ne zakačim u gužvi i sad na parkingu u centru grada prelazim ulicu i mene zakači auto koji treba da stane kad vidi pešaka. Nema semafora, dakle obavezan znak stop stoji jer je prometno mesto. Ništa ja na to iskuliram. U tim kolima čovek koji me je zakačio se parkira na mesto za invalide i urla kako će da me prebiti, vređao na nacionalnoj osnovi - počeo je on i dodao:

- Moj tata mu priđe i lepo mu kaže: "Zašto vređaš mog sina?", na šta mu ovaj odgovara da će da zove policiju i da smo se mi sa televizije mnogo uobrazili. Znači ja ti se izvinim kao čovek što si ti mene zakačio i ti još pretiš. M**š bre - objašnjavao je bivši zadrugar.

- Pritom, zaista smo kao porodica izašli, još mama kupila neko lepo cveće, čovek nas napade i vređa na pravo Boga. Tata mu je prišao i pitao zašto me vređa i u čemu je njegov problem i čemu pretnje bez osnove - nastavio je Lazić na svom Instagram storiju da objašnjava.

Autor: Pink.rs