RAJ ZA SVAČIJE OČI! Ovako izgleda kuća oko koje vode RAT Ela Dvornik i njen bivši suprug! Blogerka sama plaća rate za kredit, a on sad želi da UZME DEO!

Ela Dvornik bori se na sudu s bivšim mužem Čarlsom Pirsom oko kuće u Istri, koju je kupila pre dve godine.

Ona je podigla kredit i kako je otkrila njena baka, sama ga otplaćuje. U njoj se porodica preselila iz zagreba gde su živeli kao podstanari, a Ela je tada na Instagramu napisala da ni sanjala nije da će živeti u malom mestu na moru koje ima nešto više od 1.000 stanovnika.

nakon razvoda, influenserka je viđena u zagrebu te su mnogi pomislili da se vratila u rodni grad, ali je ona to ubrzo demantovala. Svoju kuću ne da i žustro će se boriti na sudu da dokaže da je to samo njena imovina koja ne treba da bude podeljene s bivšim suprugom.

Ela se kućom pohvalila na Instagramu čim se preselila. Ona je objavljivala i kako slažu stvari za šta im je trebalo pet dana, ali i kako ju je sredila. Jedan kutak novog doma posvetila je i pokojnom ocu, muzičkoj zvezdi Dinu Dvorniku. Naime, na zidu je postavljena njegova slika, a ovaj prizor je mnoge raznežio.

- Da mi je neko pre pet godina rekao da ću s dvoje dece živeti pa gotovo na selu s nešto više od hiljadu komšija, kladila bih se da se to meni nikada neće dogoditi. Prvo da ću uopšte imati dete, a kamoli dvoje, a tek onda da ću napokon iz stanara preći u vlasnika, i to ne u nekom velikom gradu, već malom tihom mestu. Eto, dogodilo se i to. I već mi se nekoliko dana u glavi vrti glas moga dede Borisa - napisala je Ela na Instagramu nakon useljenja i dodala:

- Bizarna stvar koja mi se uvek mota po glavi je da sam u zadnjih pet, šest godina, otkad sam se vratila u Zagreb, više plaćala iznajmljivanje nego što sad plaćam kredit za kuću na moru.

Ono što se može zaključiti na osnovu fotografija sa Instagrama svim članovima porodice je omiljeno prostrano dvorište gde se nalazi udobna garnitura, kao i veliki travnati prostor na kojem se igraju njena deca.

Autor: N. Ž.