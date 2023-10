Uskladili se!

U prvoj utakmici večitog derbija ove sezone, ekipa Partizana je ostvarila pobedu nad Crvenom zvezdom, a podrška crno-belima bila je i bivša košarkašica Milica Dabović koja je na utakmicu došla sa sinom.

Milica je, naime, najpre objavila selfi sa sinom iz lifta, kada su krenuli na utakmicu.

- Spremni za tekmu - napisala je, a mališan je na majici imao grb Partizana koji je, sudeći po fotografiji, vatreni fan Partizana.

Milica je na sebi imala elastični crni kombinezon na kom je pisalo: "Better than your ex, better than your next" (Bolja od tvoje bivše, bolja od tvoje buduće).

Inače, bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je raskinula devetomesečnu vezu sa dečkom Milanom Cvetkovićem, venčanim kumom Darka Lazića i Ana Sević, a razlog raskida su, kako je priznala, poroci od kojih nije mogla da odvoji sada već bivšeg partnera.

- Došla sam u Beograd, razišla sam se od Milana. Za devet meseci nisam uspela da pobedim nijedan njegov porok, a ogromni su. Trudila sam se svim silama da spasim čoveka koga neizmerno volim, ali nisam uspela. Nešto drugo je bilo jače od nas dvoje, mislila sam da je naša ljubav za ceo život - počela je Milica za "Kurir" i nastavila:

- Kako narod kaže, nisam uspela da spasim njega, ali sam uspela da spasim sebe. Kao da se opet grcam u svojoj emociji, ali život ide dalje, važno je na kraju da sam ostala ono što jesam, da sam pametnija, iskusnija i da sam pri zdravoj svesti i zdravoj pameti donela pravu odluku - završila je Dabovićka.

Autor: Pink.rs