'UMIRALA JE OD BOLA PRED MOJIM OČIMA...' Anabela otvorila dušu o TRAUMAMA iz detinjstva, morala je da potraži stručnu pomoć zbog OVOGA!

Nije joj bilo nimalo lako!

Pevačica Anabela Atijas imala je dosta teško detinjsvo, a zbog pojedinih teških situacija u jednom trenutku morala je da potraži pomoć psihoterapeuta.Anabela je jednom prilikom progovorio o traumama iz detinjstva.

- Ja sam imala jednu od terapija, da brinem o detetu u sebi, da pričam sa njom, da plačem sa njom tačno sam imala sliku sebe sa tri-četiri godine vratilo mi se sve u detalje i moja kuća u Bosni do te mere da sam miris mogla da osetim, ali puno sam morala da radim na detetu u sebi jer je ono bilo povređeno - rekla je pevačica.

Ona je istakla da taj proces nije bio lak.

- Natrena sam da shvatim da je ta devojčica za kojom sam plakala koja je u jednom momentu umirala od bola pred mojim očima, nijedan roditelj ne radi to svesno, rade najbolje što mogu, zaista sam to shvatila, hvala im na svemu čak i te traume jer su me one napravile ovakvu kakva jesam, i te frustracije nas čine jačim. To je bilo čudo za mene, kao da sam prodisala i skinula neku kožu koja me je stezala, a nije bila moja - otvorila je dušu.

Autor: M.K.