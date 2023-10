ISPLIVALA ISTINA! Evo kako se Dragana Mirković zaista odnosi prema MLAĐIM KOLEGAMA, a ovo je za SVAKU POHVALU!

Kada je u pitanju folk diva Dragana Mirković, sve kolege imaju samo reči hvale za nju, a kako i ne bi, kad se prema ophodi prema svakom s poštovanjem, što govori koliki je zapravo čovek.

Mlada pevačica Sara Reljić, koja se takmičila u "Pinkovim zvezdama", imala je priliku da sarađuje sa zvezdom, a sada je po prvi put javno podelila svoje iskustvo. Pinkova zvezda je naime, na svojoj koži osetila koliko Dragana podržava svoje mlađe kolege i na tome joj je neizmerno zahvalna.

- Dragana Mirković je veoma očigledno ostvarena žena i srećna. I ona tu sreću bukvalno deli sa drugima, na sve strane. Veličina jednog čoveka se vidi onda kada ta osoba i kada je na samom vrhu misli i na one koji su tek na početku, da ne kažem dnu lestvice. Ona je, po meni, slika i prilika onoga kako treba da se ponaša jedna ostvarena osoba puna ljubavi - rekla je Sara i potom se osvrnula na to koliko joj je značilo to što je uvek imala podršku ove velike zvezde.

- Dragana je jedna od retkih članica žirija koja je nesebično pružala podršku i davala mi vetar u leđa. Meni je njena podrška značila, i dalje mi znači, jer nije mala stvar da te podrži jedna tako velika zvezda. Uvek sam dobrodošla na njenoj televiziji i uvek najlepše moguće dočeka svoje goste tamo. Ja sam sigurna da će njeni koncerti biti spektakularni, srazmerno onome sto zaslužuje i koliko daje.

Reljićeva je otkrila kakav utisak na nju ostavlja Dragana svaki put kada se sretnu.

- Svaki put me zagrli kao da smo se videle juče. I predivno je to što je najveća zvezda od svih, a najnormalnije se ponaša u odnosu na sve. Uz dužno postovanje svim ostalima… - rekla je Sara za Espreso.

Podsetimo, Dragana Mirković je putem humanitarnih koncerata, organizacija, udruženja i donacija u vidu novca, oduvek pomagala onima koji je pomoć bila najpotrebnija.Inače, folk zvezda Dragana Mirković tokom svoje karijere održala je ogroman broj humanitarnih koncerata. Ona je u organizaciji osoba sa invaliditetom Potencijal, fonda princeze Katarine Karađorđević, RTS-a i u koorganizaciji akcije Veliko srce, pomogla osobama sa invaliditetom. Tom prilikom je prikupljeno čak dva miliona i 400.000 dinara.

Autor: Pink.rs