Otvorila dušu u ''Magazinu In''.

Pevačica Jana Todorović gost je Sanje Marinković u ''Magazinu In'', a tom prilikom govorila je o svom skladnom braku koji traje skoro tri decenije, ali i o neprijatnim situacijama sa kojima se susreće na nastupu.

- Ja sam 27 godina u srećnom braku. Kao prvo za mene je brak svetinja i ono što je najsvetije su deca. Ja sam odrasla u kući gde je bilo nesuglasica, ali mi smo kao deca bili po strani. Kad imam problem s mužem, ako se zakačimo oko nekog kuvanog jela i toga da li čorba dovoljno slana, ja isti kažem ćerki da ide u svoju sobu - rekla je Jana i dodala:

- Naravno da manipulišem. Kukam od ranog jutra da me boli rame, da me boli ruka od mikrofona. Desi se da me moj suprug sačeka na aerodromu i isto tako kuka. Šta sam ja sve prošla na putu, prilazi svako i dolazi. Taj vlasnik kluba ili veselja je ili zadovoljan ili nije, pa će platiti sutra ili prekosutra na račun, ma muka - poručila je pevačica.

Autor: M.K.