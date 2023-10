'ZABRANIO SAM DEVOJCI DA MI PRIČA DA ME VOLI!' Stefan Karić tražio samo OVO od nove izabranice, otkrio detalje njihove veze, pa priznao kako se oseća nakon incidenta sa Šavijom: Svestan sam svojih dela i nedela!

Otvorio dušu o svim aktuelnim temama!

Bivši učesnik ''Zadruge'' Stefan Karić gost je emisije ''Magazin In'', a tom prilikom govorio je o svojoj novoj devojci, kao i o incidentu sa Natašom Šavijom o kojem se proteklih meseci mnogo pisalo i pričalo.

- Ja sam sada u srećnoj vezi i zabranio sam svojoj devojci da mi priča da me voli. Ta reč je postala tako lako dostupna i mislim da je to najveća manipulacija. Rekao sam joj da mi pokaže delima da me voli, a ne rečima. Imao sam gadna iskustva, zato je sad tako. Ne samo svoja, već sam učio i od drugih. Ja sam tri meseca sa ovom devojkom - rekao je Stefan i dodao:

- Nemam strah od pojavljivanja u javnosti. Živ sam čovek, sve preživiš. Ima naravno posledica koje proživljavam i danas, ali ću se uvek odazvati za TV Pink. Mirno spavam, jer sam svestan svojih dela i nedela i nemam razloga da ne spavam mirno - otkrio je Karić.

Autor: M.K.