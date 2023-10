Iznela svoju intimu na tacni!

Pevačica Jana Todorović gost je Sanje Marinković u ''Magazinu In'', a tom prilikom otkrila je kako održava brak dug skoro tri decenije, ali i šta joj ćerka kaže o današnjim momcima.

- Moj muž i ja smo verni jedno drugom, funkcionišemo fenomenalno. To je najvrednije. Volim svog supruga i svoju porodicu. Za mene ne postoji drugi muškarac sem mog supruga, nijedna druga žena pored mene njemu ne pada na pamet sugirno. Mi smo jedna zdrava porodica i želimo samo naše dete da izvedemo na pravi put, tako da sam ja srećna žena - rekla je Jana i dodala:

- Pitala sam Kristinu pre neki dan da li ima neku simpatiju, nekog dečkića. Ona mi je rekla: ''Mama, stvarno je teško, živimo u takvom vremenu''. Rekla mi je da bi bilo najbolje da nađemo nekog momka iz našeg okruženja, nekog od naših prijatelja. Ja sam odrasla na Kosovu, kod nas u kući se znalo da roditelji idu da prose mladu - kaže pevačica i otkriva na šta je njen suprug pao kada ju je prvi put video.

- Moj muž je pao na moje pevanje. Zapevala sam mu ''Nagovori bela žena ciganina da ne svira''... Kad me je prvi put video, rekao je da nisam nešto izgledala, bila sam dete sa sela, ali kad me je čuo kako pevam i upoznao kako osobu, to je bilo to... - otkriva Jana.

Autor: M.K.