ISPLIVAO TAJNI DETALJ IZ ŽIVOTA DRAGANE MIRKOVIĆ: Prve pare zaradila sa 14 godina, staru novčanicu još ČUVA, a evo gde je pevala!

Folk zvezda Dragana Mirković otkrila je da još uvek čuva prvu zarađenu novčanicu.

- Nije mi uvek bilo lako. Čvrsto stojim na zemlji, da mi neko pokloni Belu kuću, da postanem predsednica Amerike, bila bih opet ovakva. Prvi novac sam zaradila za Božić, već u četrnaestoj godini, pevajući na igrankama u selu. Čuvam taj novac i danas, to je starih sto hiljada dinara. U to vreme bio je to fini novac, ostavila sam ga za uspomenu u selu. Posle sam novac zarađen od ploča ostavljala roditeljima, meni nije trebao, mada su i moji roditelji dobrostojeći - ispričala je jednom prilikom Dragana Mirković.

Podsetimo, Mirkovićeva je nedavno ispiričala da je bila najbolji đak i da je bila vukovac i da nije mislila da će postati pevačica.

Nikada nisam sanjala da ću postati pevačica. Od moje pete godine i osnovne škole i od kulturno-umetničkog društva gde sam bila član, svi su bili za to: "E, sad Dragana peva". Bila sam uplašena ispred ljudi od mene u publici, bila sam dete. Iz tog razloga, apsolutno sam bila protiv toga da jednog dana ja pevam. Imala sam sasvim druge snove: da putujem po svetu, da naučim engleski jezik i da završim fakultet. Bila sam najbolji učenik u školi, vukovac čak... Mnogo više od mojih snova je i ostvareno i prosto ne mogu da verujem da se danas sve tako divno poklopilo - otkrila je Dragana.

Autor: Pink.rs