Bez dlake na jeziku!

Nedavno se na imanju u Šimanovcima, u okviru rijaliti šou-programa "Elita", povela tema oko toga da li je nekadašnji zadrugar Stefan Karić dao aktuelnom zadrugaru Luki Majčici naočare koje je njemu poklonio Mensur Ajdarpašić kako bi ga isprovocirao.

Stefan je sad progovorio o slučaju krađe stvari i famoznim Mensurovim naočarima, a prokomentarisao je i druge aktuelne teme u Beloj kući.

- Nije da sad ja to gledam, davao sam svakom stvari koje mi više nisu potrebne, ali da mi neko uzme tako lukavo i odvratno, to je bezveze. Meni su te naočare stajale u sobi, Luka je tu boravio i uzimao moje stvari, pa je neko na TikToku prokomentarisao da su to naočare od Mensura. Ja nisam provokator, kažem šta imam u lice i to je to. Garderoba mi je hobi, nisam poročan, ne kockam se i ne drogiram se i nemam gde drugde da trošim novac. Drago mi je ako sam im idol - rekao je Stefan i progovorio o odnosu Teodore Balzak i Nikole Bukilića, pa prokomentarisao i odnos Nikole Lakića i Ane Ćurčić.

- Što se Teodore tiče ona je prošla sve i svašta. Ovo sad s ovim momkom joj ne treba, ona se nešto premišlja, dosta i drugi utiču na njeno mišljenje. Ja Lakića ne znam lično, pitali su me za Anu Ćurčić, ne znam šta je istina i ne mogu da sudim. Samim tim što se on smeška na neka pitanja daje signale, čuo sam da voli muškarce i svašta nešto. Ja tamo znam Jovanu i Teodoru i to je to, nijedna mi nije pisala - poručio je Karić i prokomentarisao šok poruke koje je Anita Stanojlović razmenjivala iz Matorinih leđa sa drugom ženom.

- One poruke što sam video Anitine s drugom devojkom, to mi je katastrofa. Ne znam kako će Matora to podneti, znam koliko se dala za taj brak i koliko je voli, koliko se zaljubila, mislim da će je to mnogo povrediti.

Autor: Pink.rs