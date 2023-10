'PLAKAO JE KAO KIŠA!' Prija pred drugi koncert u Sarajevu otvorila dušu: Ovo je jedini uslov koji je imala pred turneju, a on je bio NAJEMOTIVNIJI!

Mlada folk zvezda Aleksandra Prijović osvojila je srca ljudi širom regiona. O tome koliko je voljena u svim državama bivše Jugoslavije govore rasprodate arene i koncerti za koje se traži karta više.

Sat vremena pred drugi solistički koncert u gradu na Miljacki popularna Prija otvorila je vrata svog apartmana i podelila utiske pred drugo veče.

- Hvala vam što ste došli i, da, ovo je moj najveći koncert do sada - krenula je priču Aleksandra nakon čega ju je prekinuo sin Aleksandar koji takođe nije krio uzbuđenje.

Sve vreme je mami delio komplimente i govorio kako se raduje koncertu.

- Jeste, pa on se jako raduje i rekla sam da ja na ovu turneju nigde neću otići bez svoje porodice. Tako da su svi ovde, i mama, i tata, i baka, i deka, i Filip, i Aki, svi su tu. Aki će večeras da pušta vatre. On se oslobodio, možda i izađe na binu. Juče je svirao bubnjave na probi. I opustio se, da, s obzirom na to kako je bilo u Beogradu. Na kraju će i pevati.

O tvojim koncertima u Beogradu se i dalje priča. Sada, kada su se slegli utisci, kako se osećaš?

- Naravno, srećna sam i ponosna jer ja sam maštala o svemu ovome. Desilo se i više od mojih očekivanja. Jako sam srećna i toliko se radujem ovim koncertima, toliko jedva čekam svaki koncert. Posle Beograda, kada sam doživela onu emociju, onu energiju, posle ta tri dana nisam znala šta ću da radim četvrto jutro kada sam se probudila i shvatila da nemam koncert. Svaki je bio za sebe, drugačiji. Naravno da sam bila i opuštenija drugi dan, ali nekako ta emocija, ta energija... Rekla sam: "Da li mogu svaki dan sada da imam koncert"? (smeh) Ono je zaista bilo neverovatno i kada pomislim šta me čeka u narednom periodu, srećna sam. Sada kada dogovaramo koncerte po celoj bivšoj Jugoslaviji uvek govorim svom timu "Samo dogovarajte što više, toliko mi je lepo da radim". Ja sam radila sve ove godine da bih došla do ovoga.

Rekordni broj kolega došao je da te podrži tokom tvoja tri koncerta u Beogradu. U čemu je tajna? Da li je tajna u tome što se tokom ovih deset godina tvoje karijere nisi upuštala u bilo kakve konfliktne situacije? Da li je tajna u tome što si se uvek trudila da budeš dobar kolega? Da li je tajna u tome što si ti možda njih pozvala?

- Što se mene tiče ja bih pozvala sve kolege i, nekako, svako ko je želio da dođe me je pozvao i ja sam se potrudila i svi znaju da su oni maksimalno ispoštovani, ko god je želeo da dođe. Verovali ili ne, ali ja sam se bavila i time da svako bude lepo ugošten, ne samo kolege nego i prijatelji i svi koje smo zvali, niko nije mogao iz ekipe da veruje koliko se ja bavim u stvari tim detaljima. Znala sam bukvalno gde ko sedi, ja sam želela da svako bude ispoštovan, ko me je pozvao i ko je želeo da dođe. Tako da, to što je došao veliki broj kolega i za mene je bilo veliko iznenađenje.

- Ja naravno nikada nisam ni imala neki problem sa bilo kim, ali mi je jako značilo što su došli i što su me podržali. Svi znaju da ja nisam sujetna, niti ljubomorna, da ja uvek podržim svakog, da volim kada je neko talentovan, kada neko radi na sebi. Uvek ću to podržati. Smatram da je to nekako možda i najveći razlog jer kada radiš dobro, dobro ti se nekako i vraća. Eto, ja sam uvek svima želela dobro i veliki broj ljudi je došao mene da podrži.

Dosta suza prolilo se u toj beogradskoj Areni tokom tri večeri. Kome su tvoje suze najteže pale kada su u pitanju članovi tvoje porodice?

- Prvo je krenula da plače mama zbog mog emotivnog govora na početku koncerta, setila sam se trenutka kada smo zajedno prolazile prvi put pored Arene. A koga su od njih najviše dotakle? Pa sve, mislim čak i prijatelje. Meni je bilo neverovatno, kada se završio koncert, kada mi je prišla kuma Bilja Pejović i rekla: "Ti ne znaš koliko je tvoj kum plakao, kao malo dete, kada si ti izašla na binu". Ja znam da je on emotivan, ali ne bih na primer očekivala da će toliko da plače, tako da svi su nekako doživeli to jako emotivno.

Lepo je kada ostvariš nešto o čemu maštaš i onda ljudi koji su došli to da podrže prepoznaju tu emociju i isto je dožive. Kada idem na koncerte svojih kolega, ja to zaista proživljavam sa njima. Nekako, kada treba da izađu na binu, tresem se, imam tremu kao da ja treba da izađem. Tako da, razumem sve njih koji su bili sa te druge strane i koji su sve to gledali, pratili i razmišljali kako će sve to da bude, kako ću ja da se snađem, ipak je prvi put. Jako veliku tremu sam imala, moram da priznam. Kada su se ugasila svetla, mislila sam stvarno da ću da padnem u nesvest, ali posle prve pesme je sve to prošlo.

Napomenula si sama da večeras dolaze i baka i deka i da će biti uz tebe tokom čitave turneje. Da li tvoj uspeh za njih predstavlja uspeh male Aleksandre ili i njihov lični budući da su ti bili podrška tokom čitave karijere?

- Oni su jako srećni, ponosni. Nekako, ovo je zaista za njih nešto što nisu mogli nikada ni da zamisle. I samo pričaju "šta si ti nama priredila, šta smo mi dočekali pored tebe u životu..." Srećni su. Ovo je uspeh svih nas.

Vedrana Rudan je pre nekoliko dana rekla da si više uradila za jedinstvo Srba i Hrvata nego što su neki ljudi u odelima aludirajući na političare. Burne reakcije izazvala je tvoja skorašnja izjava u Hrvatskoj, pa me zanima da li možemo i nju da prokomentarišemo?

- Želim samo da kažem jednu stvar, pa da stavimo tačku na tu priču. Moja poruka je bila potpuno jasna i pozitivna. Tako da, ko je razumeo, razumeo je.

Autor: Pink.rs