SVET ZAMALO OSTAO BEZ ČENDLERA BINGA KAKVOG ZNAMO: Ovo je NAJVAŽNIJI DETALJ u karijeri Metjua Perija, a malo ko zna za to!

Slavni glumac Metju Peri, kojeg je svet zavoleo zahvaljujući ulozi Čendlera Binga u kultnoj seriji "Prijatelji", pronađen je mrtav u svojoj kući​​​​​​​, nakon što se udavio u svom đakuziju.

Pored njega nisu pronađeni nikakvi narkotici, i kako je policija rekla, smrt nije bila nasilna, niti je neko pokušao da ubije glumca.

Vest da 54-godišnjeg glumca više nema, šokirala je njegovu porodicu i prijatelje, kolege, kao i obožavatelje koji ne mogu da prihvate da je omiljena zvezda više nije među nama.Peri je više puta tokom života bio u situaciji da se susreo sa smrću "oči u oči", ali je svaki put izašao kao pobednik, sve do sada.Glumac se tokom svih ovih godina u više navrata borio sa alkoholizmom, problemom sa opijatima, zavisnošću od tableta i slično, a sve je krenulo upravo nakon uspeha sa serijom "Prijatelji".

Rani život

Metju Peri rođen je 19. avgusta 1969. godine. Njegova majka Suzan Mari Morison je kanadska novinarska koja je radila i kao sekretarica za štampu kanadskog premijera Pjera Trudoa. Njegov otac, Džon Benet Peri je američki glumac i bivši model.Roditelji su mu se razveli pre prvog rođendana, da bi se potom njegova majka preudala. Peri je pohađao javnu školu Rokklif Park, zajedno sa budućim premijerom Kanade Džastinom Trudoom, a potom i koledž Ešberi. Tokom odrastanja zainteresovao se za tenis i postao prvorangirani juniorski igrač.

Rani radovi

Kada je napunio 15, preselio se u Los Anđeles kako bi živeo sa ocem,a tokom srednje škole otkrio je komediju koja je uskoro postala njegova stvar.

Kada je diplomirao usledila je i prva uloga - igrao je Čaza Rasela u tv seriji "Druga šansa", odnosno "Dečaci će biti dečaci", kako joj je kasnije promenjeno ime.Prva filmska uloga usledila je 1989. "Noć u životu Džimija Ridona". Usledile su i neke manje role, da bi potom bio stalni član postavke u nekada popularnoj seriji "Sidnej" na CBS-u iz 1990. godine, glumeći mlađeg brata lika Valeri Bertineli. Godine 1991. gostovao je i u drugoj kultnoj seriji "Beverli Hils, 90210" kao Rodžer Azarian, da bi potom dobio glavnu ulogu u sitkomu "Home Free", koji je emitovan 1993. godine, a onda su došli "Prijatelji".Uloga u seriji "Prijatelji"Zanimljivo je da je svojevremeno umalo propustio da glumi Čendlera Binga iz "Prijatelja", koja mu je donela svetsku slavu.

Metju je naveo da je postao očajan za poslom 1994. godine.- Ovo se desilo u godini kada su "Prijatelji" snimani, ali ja nisam bio na tržištu zato što sam prihvatio posao na pilot projektu po imenu "LAX 2194", koji je bio o rukovaocima prtljagom na aerodromu u Los Anđelesu 2194 - prisetio se tada Peri.- Tako da sam nosio futurističku košulju. I mali ljudi su igrali vanzemaljce u kojima sam morao da sredim prtljag vanzemaljaca i to je u osnovi bila predstava - naveo je Peri.Dok je bio posvećen ulozi na projektu LAX 2194, prisetio se da je dobio scenario za "Prijatelje" i dodao:- Bilo je urnebesno i sjajno. Postojao je taj deo koji je bio savršen za mene i izluđivanje me je to što nisam mogao da se uzdignem zbog predstave rukovalaca prtljagom. Gubio sam razum.Međutim, njegovi planovi su se promenili kada je izvršni direktor Foksa gledao LAX 2194 i nazvao ga "najgorom stvari koju je ikada video u životu".On se prisetio izjave producenta:- Slobodan je. Možeš da ga angažuješ za svoju malu seriju "Prijatelji kao mi" (koja je onda postala "Prijatelji"). I tako je sve počelo.S Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisom Kudrou, Metom Leblankom i Dejvidom Švimerom 'uselio' se preko malih ekrana u domove miliona ljudi širom sveta, a iako je sanjao o slavi, sve dok nije potpisao taj ugovor, nije mu baš polazilo za rukom da ostvari svoje snove.

Unosnim ugovorom svoje je probleme rešio, ali i natovario neke druge na vrat. Samo u prvoj sezoni šestorka je dobijala 22.500 dolara po epizodi, što je do treće sezone poraslo na 75 hiljade dolara, da bi u devetoj i desetoj sezoni zarađivali neverovatnih milion dolara po epizodi.A iako se u javnosti smejao, kada bi se ugasila svetla reflektora, Metju Peri tonuo je sve dublje. "Sa strane je izgledalo kao da imam sve, ali taj je period za mene bio vrlo usamljen, a utehu sam tražio u alkoholu. Ne sećam se čak tri godine snimanja 'Prijatelja'. Bilo je to negde između treće i šeste sezone", priznao je Peri svojevremeno.

Autor: Pink.rs