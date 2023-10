DRAGANA MIRKOVIĆ OTKRILA SVOJU GLAVNU OSOBINU: Živi OKUPANA zlatom i kadifom, a evo šta je zaista čini SREĆNOM!

Ovo najviše voli u svom karakteru!

Pevačica Dragana Mirković u jednoj emisiji govorila je o svom karakteru i šta je čini srećnom kao osobu.

- Ono što najviše volim u svom karakteru jeste da sam jako stabilna, da čvrsto stojim na zemlji, da ne očekujem ništa posebno, da dajem sve od sebe, da sam prezadovoljna malim stvarima, i onda kad se dogodi nešto jako veliko, ja sam jako srećna. I kad se sve to sakupi, pošto ja volim sitnice i one me usrećuju, za sebe mogu da kažem da sam ja srećna osoba, jer nije teško biti srećan kad malo očekuješ - ubeđena je pevačica.

Autor: Pink.rs