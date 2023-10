PRVO TELEVIZIJSKO GOSTOVANJE NAKON DRAME SA BIVŠIM DEČKOM! Aleksandra Mladenović gostuje u emisiji ’Amidži šou’, a kod Ognjena stižu i ONI! (FOTO)

Ne propustite autorsku emisiju Ognjena Amidžića.

Nova epizoda najgledanije late night emisije „Amidži šou“ je na programu televizije Pink i ovog utorka od 22 časa. Ognjen Amidžić će u prvom delu emisije ugostiti pevačice Aleksandru Mladenović i Elmu Sinanović, voditeljke „Elite“ Ivanu Šopić, Anu Radulović i Mašu Mihailović, i bivšeg zadrugara Stefana Karića, dok u drugom delu emisije u studio stiže Milica Pavlović.

Aleksandra Mladenović važi za jednu od najuspešnijih pevačica, ali prethodnih dana nije bila u centru pažnje zbog svojih pesama ili nastupa za koje se traži karta više, već zbog privatnog života i nimalo lepe situacije. Naime, popularna pevačica danima je prolazula kroz pakao zbog bivšeg dečka Stefana Čečara, koji ju je uznemiravao, pretio, dolazio na njena vrata, pretio da će sebi oduzeti život. Zbog svega ovoga, pevačica se osećala ugroženo i slučaj prijavila policiji, koja ga je odmah privela. MUP Srbije izdao je i nalog za njegovo hitno napuštanje države, a Aleksandra sada po prvi put gostuje u nekoj televizijskoj emisiji. Mlada pevačica će u emisiji „Amidži šou“ otkriti detalje pakla kroz koji je prošla i kako je do toga došlo, ali i da li je Stefan napustio Srbiju i da li se sada oseća bezbedno.

Kod Ognjena stižu i voditeljke najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima „Elita“ – Ivana Šopić, Ana Radulović i Maša Mihailović, koje će sa gledaocima podeliti i neka iskustva iza kamera, smešne situacije i kako izgleda biti deo ovakvog, do sada neviđenog, televizijskog projekta. Navikli ste da one postavljaju učesnicima „Elite“ nezgodna pitanja, a ovog puta one će odgovarati na Ognjenova uvek zanimljiva pitanja.

Gost će biti i bivši učesnik „Zadruge“ Stefan Karić, koji će dati svoj sud o aktuelnim učesnicima „Elite“, a posebno o Luki Majčici, za koga kaže da mu je ukrao stvari pred ulazak u rijaliti, ali i Mensuru Ajdarpašiću sa kojim je bio veoma dobar prijatelj do „Zadruge 5“. Stefan će se osvrnuti i na druge aktuelne teme u „Eliti“, ali i na privatan život, s obzirom na to da je nedavno progovorio o novoj devojci Andrei.

Za najbolju muziku biće zadužena popularna folk pevačica Elma Sinanović, koja će pričati o daljim planovima u karijeri, ali i privatnom životu koji interesuje mnoge.

Drugi deo emisije „Amidži šou“ biće posvećen Milici Pavlović i njenom predstojećem koncertu u Štark areni 23. decembra. Milica će sa Ognjenom razgovarati o pripremama za ovaj audio-vizuelni spektakl, o utiscima nakon objavljivanja albuma „Lav“, da li je tražila savet od neke koleginice pred koncert i da li planira regionalnu turneju.

Ognjen je za sve goste spremio škakljiva pitanja, ali i najluđe izazove, zato ne propustite „Amidži šou“ u utorak 31. oktobra od 22 časa na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.