EVA RAS JE MOŽDA I NAJTUŽNIJA ŽENA U SRBIJI! Imala je tragičnu sudbinu, a OVI potresni DETALJI će vas dovesti do SUZA!

Eva Ras je jedna od naših najpoznatijih glumica koja već decenijama oduševljava publiku, kako u pozorištu, tako i na televiziji.

Eva je rođena u Subotici za vreme Drugog svetskog rata i svoje detinjstvo opisuje kao veoma teško, obzirom da su te godine prošlog veka bile obeležene teškim siromaštvom i ubijanjem Jevreja.

Otac ju je napustio kada je imala samo 2 godine, a njen otac 19 i kako sama tvrdi napustio ih je jer je priznao da je homoseksualac.

"Čudno će zvučati, ali sećam se tog rastanka, iako sam bila beba. Majka me je držala u naručju, a ja sam znala da mi je taj čovek koji stoji pored nas otac. Očekivala sam da me uzme, ali to nije učinio. Mislila sam da sam kriva za njihov rastanak i da me otac ne voli. Međutim, to nije bio razlog zbog kog nas je napustio. Priznao je majci da je homoseksualac i otišao od nas. Bila je razočarana u njega. Nije mogla da shvati da se zaljubila u čoveka koji ne voli žene. Imao je samo 19 godina kada su se rastali, a ona 26" - izjavila je Eva tada za Informer.

Oko osamdesetih godina prošlog veka Eva Ras doživljava ogromne tragedije.

Suprog joj je preminuo 1982. od srčanog udara, imao je 32 ožiljka na srcu. Njihova ćerka Kruna je tada imala samo 14 godina. Godine 1986. joj umire majka a potom i njen otac, a onda i ćerka.

"Majka je preminula 15. septembra 1986, a otac 11. novembra iste godine. Kada je saznao da je majka umrla, otac je pio alkohol da bi okončao svoj život. Ne bi me čudilo da je pio metil-alkohol da bi umro. Možda bi počinio samoubistvo, ali kod nas Jevreja se to smatra najvećim grehom. Sigurna sam da je pio dok nije preminuo! Mnogo ju je voleo. Nisam mu bila na sahrani zbog toga što nisam htela da ispadnem licemerna. Kako da odem na sahranu čoveku koga sam u životu videla samo dva puta?!" "Nikad neću saznati kako je preminula. Posle mesec dana istrage, francuska policija me je obavestila da je umrla prirodnom smrću. Zašto i na koji način, ne znam ni danas. Šta god da se desilo, ja sam joj majka i ona će uvek biti moja ćerka. Znala sam o njoj onoliko koliko je ona to želela. Ministarstvo kulture je platilo da se njeno telo doveze iz Pariza u Beograd jer nisam imala novca. Otad nosim crninu i nisam je skinula jer žalost ne može da prođe. Ta crnina me štiti od svih nasrtljivaca. Kada je neko u crnini, ljudi su manje grubi prema njemu".

