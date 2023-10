Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš imaju brak za primer svima, a i danas zaljubljeni kao i prvog dana.

Kao i svaki odnos i njihov je prošao kroz različite faze, a Zorica je nedavno ispričala kakvu je ludost jednom učinila upravo zbog svog supruga.

Zbog ljubavi sam se ošišala maltene do glave pošto mi je Kemiš rekao da to uradim. To je neka naša faza, on je meni rekao da sam demode i da postoji frizer za te moderne frizure i ja odem i ošišam se - ispričala je pevačica koja je ubrzo shvatila da je napravila grešku:

– Jao majko kako je to bilo strašno, pokajala sam se čim sam izašla iz salona, a što je najgore kada me je video, on jedva da je primetio. Džabe sam se šišala, sada to ne bih uradila šest puta da mi kaže – iskrena je Brunclikova.

Koliko god oni bili primer idealnih supružnika postoje neke stvari koje Zoricu nerviraju kada je njena druga polovina u pitanju.

Ne gasi svetlo uopšte po kući. Ko šta radi, ja samo idem i gasim svetlo za njim. Ja samo gunđam, on govori kako zaboravlja. Pa ne može godinama da zaboravlja, isti je problem i danas – otkrila je pevačica.

Podsećamo, Zorica i Kemiš nedavno su upriličili gala slavlje povodom krštenja svoje unuke Milice na kome se okupilo pola estrade.

– Baba i deda su bili toliko uzbuđeni da nisu oka sklopili noćas. Došli smo u jednu proverenu kuću, očekujemo da to bude kako treba. Ja sam najviše plakala, toliko sam bila uzbuđena. Očekujemo još jednu prinovu za dva-tri meseca, repertoar smo utvrdili. Tašta ne pije, to je bolje po sve – izjavila je tom prilikom Zorica.

Autor: N. Ž.