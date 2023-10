Šerif Konjević o komentarima hejtera da je konj: Voleli bi i oni makar na dan...

Popularni pevač narodne muzike Šerif Konjević uživa veliku popularnost, a u intervjuu za domaće medije osvrnuo se na negativne komentare koji o njemu kruže.

- O meni svašta pričaju, misle da sam ovakav, onakav, postoje raznorazne priče. Kažu da me poznaju, a evo ja kažem da me ne znaju. Jer da me znaju, ne bi tako pričali. Ne bih ja mogao da pevam pesme koje pevam i budem ono što jesam da sam takav kakvim me predstavljaju - kaže Konjević, koji s žaljenjem priča da ti negativni komentari uglavnom dolaze iz njegove rodne Bosne.

Ne obraćam pažnju na to, ali, nažalost, moram priznati da su svi loši komentari o meni iz Bosne. Pišu da sam seljak, konj, a meni je drago kad me tako nazovu. Oni bi voleli makar jedan dan da su konj kao Šerif Konjević. Meni to ne smeta, smeta mi što ne vode računa o svojim životima.

