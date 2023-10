ISPLIVALE ŠOK PREPISKE CARA I BIVŠE ZADRUGAKE! Zvao je kod sebe u Hrvatsku, terao je da laže Aleksandru, a onda joj bez trunke blama UPUTIO NIZ UVREDA!

Kako li će Aleks ovo podneti?!

Filip Car se ponovo našao užiži javnosti nakon pomirenja sa svojom devojkom iliti verenicom Aleksandrom Nikolić koja je u blagoslovenom stanju.

Iako su posle haosa koji su imali Aleks i Car ponovo uplovili u mirnu luku, to će se posle ovoga promeniti. Naime, u medijima su se pojavile prepiske između Filipa i bivše zadrugarke Vanje Rašove gde on nju nekoliko puta zove kod sebe u Hrvatsku.

Car je u nekoliko navrata pitao Vanju kada će doći u Hrvatsku kod njega, a ona mu je odgovorila da ne zna.

Nakon toga Vanja je Caru poslala poruku tačnije sliku gde ju je Aleksandra upitala šta se dešava sa njom i Filipom, a Car je Vanji tada rekao da joj napiše sledeće:

- Ignoriši, misli da ja i ti nešto imamo, reci da nije istina, napiši joj da to nije istina, da smo mi uvek bili drugovi. Trudna je, ljubomorna je na sve - bila je jedna poruka Filipa Cara.

Nakon toga on je uputio niz uvreda na račin bivše zadrugarke, pravdajući se da on nikada njoj nije prvi pisao i da je jako bezobrazno što preko njega pokušava da dođe do medija, da bi mu nakon toga Vanja odgovorila da ju je on blokirao nakon poruke koju joj je Aleks poslala da bi se on oprao od svega.

Autor: Pink.rs