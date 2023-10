'NEMAM RAZLOGA DA JOJ NE PRUŽIM RUKU' Stefan Karić progovorio o Šaviji i sudskom postupku, pa priznao istinu o odnosu sa Mensurom

Stefan Karić, bivši rijaliti učesnik, u razgovoru sa pripadnicima sedme sile progovorio je o novitetima u svom emotivnom životu, ali i o sudskom postupku koji se protiv njega vodi zbog incidenta sa Natašom Šavijom.

Mnogo se pisalo o njegovoj novoj vezi, a na pitanje da li je verio svoju izabranicu, Stefan kaže:

- Bračni status je i dalje pod znakom pitanja! Naravno, još nismo došli do toga, ali , što se tiče ljubavnog života, zadovoljan sam i srećan, kako sam i oduvek i želeo. Zajedno smo tri meseci, upoznali smo se na moru. Da, teško je sakriti od javnosti moj život i moje veze, tako da smo odlučili da obelodanimo našu vezu i pokažem sa kim sam u vezi. Previše sam imao veliki pritisak, počeli su da kopaju i povezuju me sa svim i svakim, hteo sam da obelodanim i stanem na put tome - kaže Karić, koji je odgovorio na pitanje kako bi izgledao njegov odnos sa bivšim prijateljem Mensurom Ajdarpašićem, kada bi ušao u "Elitu".

- Ne bi naš odnos bio kao što je nekada bio, bio bi strogo poslovan. Pružio bih mu ruku, naravno, zašto da ne. To su neke stvari koje su se izdešavale, više ništa ne bi bilo isto, ni ja da njemu pređem preko nečega, niti on meni.

Na pitanje šta se dešava sa njim i Natašom Šavijom, Stefan je rekao:

- Čekamo to suđenje, pa ćemo videti dalje šta će biti. Ne znam šta će biti, niti bih to komentarisao. Ja nemam razloga da joj ne pružim ruku, na njoj je da li bi ona pružila meni. Žao mi je što se Nataši to dogodilo. Nikada posle toga nismo bili u kontaktu, bila je sa mojim ocem u kontaktu, sa mnom ne. Krivo mi je što je doživela napad javnosti, nije trebalo to, ali...

Autor: pink.rs