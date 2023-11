'TO JE ŽENA KOJA ME JE RODILA I...' Milica Pavlović otkrila u kakvim je odnosima sa majkom, pa Ognjenu pokazala njivu u kojoj se igrala kao mala!

Ekskluzivno!

Voditelj Ognjen Amidžić je nakon upoznavanja sa ocem Milice Pavlović, Dragoslavom i obilaskom kuće i dvorišta, obišao i njivu na kojoj se Milica u Bunibrodu igrala kao mala.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Nakon toga, ona je istakla da se iz Švajcarske vratila za Srbiju kako bi se školovala, te je tom prilikom i otkrila da li je u kontaktu sa majkom.

- Prvagnula je nekako ta ljubav prema baki i deki, mogla si i u Švajcarsku, ali znamo da sa majkom nisi u kontaktu.

- Pa da, nisam, takav je život. To je žena koja me je rodila, hvala joj na tome, sve najbolje joj u životu želim. Ja znam da je u Švajcarskoj i to je to, pa život - rekla je Milica kada je reč o njenoj majki.

Ognjen i Milica su se potom našalili, a nakon toga su seli na bicikle i krenuli u obilazak Bunibroda.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Amidžić se takođe oprobao u berbi kupusa, te je tako kupus nosio sa sobom dok je razgovarao sa pevačicom.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: N. Ž.