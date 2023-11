NE PRIHVATA DA JE KRAJ! Aleksandra Mladenović ne može da se oporavi posla SKANDALA sa bivšim momkom, ali on NE ODUSTAJE! Prati svaki njen korak i to kači na DRUŠTVENIM MREŽAMA!

Šok!

Aleksandra Mladenović pretrpela je dramu protekle nedelje kada je objavila da je njen sada već bivši dečko Stefan Č. pretio da će da se ubije i da ju je pokrao. On je dobio zabranu prilaska i nalog da hitno napusti Srbiju.

Iako je dobio zabranu prilaska, i sudeći po društvenim mrežama, napustio je Srbiju, Stefan ne može i ne želi da zaboravi pevačicu. Dok je Mladenovićka gostovala kod Ognjena Amidžića, Stefan je pratio i slušao svaku njenu reč, a kada je zapevala oglasio se na Instagram storiju i podelio njenu fotografiju.

Podsetimo, Aleksandra je kod Ognjena ispričala kako je upoznala Stefana i šta se sve desilo da je morala da reaguje policija.

- Joj, sve ste pročitali, ali žao mi je što se sve tako desilo. Malo je teška tema, i kad si me pozvao u emisiju, ja sam ti rekla da meni ovi skandali zaista ne trebaju, i da ja želim da gradim karijeru zahvaljujući pesmama. Bio je predivan prema meni u početku, nemam da kažem ni jednu lošu reč za njega, kakav je bio na početku odnosa. To se tako naprasno desilo. Samo je u jednom trenutku prebacio i pokazao svoje pravo lice. Apelujem javno svim devojkama da obrate pažnju. Takođe, moram demantovati da smo se upoznali putem društvenih mreža, to nije istina. To nije ni važno, važno je samo da devojke otvore oči prilikom upoznavanja, svako može da se folira neko vreme. Treba vremena da mi se sve slegne, ja ne želim da pričam više o tome, još uvek nisam dobro - rekla je Mladenovićka u emisiji Amidži šou.

Autor: Pink.rs