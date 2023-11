I KAMEN BI ZAPLAKAO OD NJENIH REČI! Majka Aleksandra Kodića objavila sinu potresnu čitulju : ŽIVOTE MAJKIN, ZAŠTO ME OSTAVI....

Tuga!

Danas će na goblju Lešće biti sahranjen Aleksandar Kodić, sin harmonikaša Mirka Kodića. Aleksandar je preminuo 28.oktobra u snu, a par dana pre toga se žalio da mu je loše.

Njegov otac je danas objavio čitulju u jednim dnevnim novinama, a od reči koje je posvetio sinu naterale su svima suze na oči.

- Toliko si dobar da je i Bog poželeo da te ima uz sebe. Prerano te je oduzeo od nas, ali znamo da si sada na nekom boljem mestu. Putuj s anđelima.

Pored Mirka, čitulju je dala i Aleksandrova majka Jasminka:

- Ljubila majka sina jedniog! Zašto me, sine, ostavi, rekao si da nikada nećeš! Šta će pusta majka bez tebe, za tebe je majka živela! Niko mi nije javio da dragi Bog ima neki plan za tebe. Samo On zna zašto mi te je uzeo, trebaju mu samo čiste duše! Do sada te je majka čuvala i pazila, a od sada neka te anđeli čuvaju!

Autor: N.B.