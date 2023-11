U medijima je jutros kao bomba odjeknula vest da je mural, posvećen voditeljki Pink televizije, Jovani Jeremić uništen i oskrnavljen.

Tim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa voditeljkom koja je ekskluzivno otkrila na koga sumnja.

- To je bilo sinoć u pola osam uveče, kamere su sve snimile, sve je zabeleženo. Skidaju se snimci, sve je prijavljeno policiji. Napadnuta je privatna svojina, i niko nema pravo to da napada. Sada ćemo dalje da vidimo ko je to uradio - rekla je Jeremićeva, a onda otkrila da gaji određene sumnje, odnosno, da može da pretpopstavi ko stoji iza ovog gnusnog čina:

Nalagodavci su frustrirane i ljubomorne osobe, koje misle da će uništavanjem murala da obrišu sećanje na Jovanu Jeremić, u nečijim životima, pre svega naroda i nacije, rekla je Jermeićeva, pa dodala:

- Mislim da su nalagodavci žene, koje muževi varaju po kafanama, i nastaviće to da rade. Neće ih povratiti, da im budu uzorni. Nalagodavci ovog incidenta su žene, ubeđena sam - dodala je Jeremićeva.

- Neko ne dobije ni razglednicu, a ja sam od muškaraca dobila mural, dijamante, automobile, da sam htela, dobila bih stan... Nešto sam uzimala, nešto sam vraćala. U životu sam dobila sve, jer sam dobar čovek, a one nisu dobile ni razglednicu. Kako je nastao ovaj mural, tako će nastati i četvrti i peti... Ne mogu one da unište toliko murala koliko njih može da nastane. Na kraju ću ja sama da ga prekrečim, neće sigurno oni - rekla je Jovana.

Kako je istakla za sam kraj razgovora, voditeljka neće stati dok se počinilac ovog dela ne uhvati i bude priveden pravdi.

Autor: Pink.rs