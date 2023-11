SKANDAL POTRESA HRVATSKU MUZIČKU SCENU! Udovica Tome Zdravkovića srušila jutjub kanal najveće izdavačke kuće! Ovo su detalji!

Kao bomba odjeknula je vest u regionu da je udovica Tome Zdravkovića srušila Jutjub kanal najveće izdavačke kuće, i sve to zbog procenta od zarade koji nije dobijala.

Vodeća diskografska kuća Croatia Records danas je ostala bez svog YouTube kanala. U sekundi su nestali spotovi i pesme nekih od najvećih estradnih zvezda poput Miše Kovača, Meri Cetinić, Dine Merlina, Dražena Zečića, Josipe Lisac i drugih. Želimira Babogredca.Tim povodom oglasio se vlasnik diskografske kuće Croatia Records.

- Mi kao firma imamo 50 YouTube kanala te je jedan od njih napadnut zbog tri pesme. Pokazali smo ugovore u Londonu i to je trebalo biti rešeno, ali onda je kanal pao. Naši ljudi u Londonu čine čuda da se kanal vrati, ali je jako komplikovano. Verujem da će šteta biti minimalna govori Želimir Babogredac (70), vlasnik diskografske kuće Croatia Records.

Njihov glavni YouTube kanal je blokiran od 31. oktobra te se pesme njihovih izdavača moraju slušati na ostalim kanalima.

Iako je Babogredac tvrdio da je kanal hakovan, čini se da ipak nije reč o tome.Portalu "Ravno do dna" javio se Mirko Ćajić u ime firme Connect Network sa sedištem u Beogradu. Connect Network se bavi zaštitom autorskih prava u digitalnoj sferi, dakle na platformama kao što su YouTube, Spotify, Deezer i sličnima. Firma ima preko 50.000 kompozicija i zastupa 84 autora i vlasnika autorskih prava među kojima je i porodica pokojnog Tome Zdravkovića, navodi portal.

- Problemi sa Croatia Records su krenuli prošle godine, kad je u naš tim došla porodica pokojnog Tomislava Zdravkovića. Istog dana smo tražili od gospođe Gordane Zdravković sve ugovore koje poseduje s izdavačima i naišli na velike probleme. Croatia Records je izdao više albuma bez autorskih dozvola što je krivično delo. Pa smo tako naišli na album (vinil, CD) gospođe Amire Medunjanin s 12 sinhronizovanih kompozicija Tome Zdravkovića (album „Za nju i njega“) bez ijedne jedine autorske dozvole, što se po zakonu o autorskim pravima vodi kao krivično delo - ispričao je Ćajić.

Iz Connect Networka navode da je Croatia Records na svim digitalnim platformama objavila još dve singl kompozicije s autorskim delima Zdravkovića, a da nisu dobijene autorske dozvole porodice.Babogredac nam kaže kako Ćajić nije zastupnik porodice pevača Tome Zdravkovića i dodaje da autorska prava nisu prekršena.

- Radi se o čoveku koji se predstavlja kao zastupnik a to nije. Mi smo ga uvek ignorisali jer on nije legitimni zastupnik porodice. Jednostavno, on nije naš nivo - zaključuje Babogredac.

Autor: Pink.rs