NEMA VIŠE LUKS PUTOVANJA, SKUPIH POKLONA! Iva Grgurić ''dobila pedalu'' - ostavio je Nemanja, Petoševići NEĆE STARLETU ZA SNAJKU!

Starleta Iva Grgurić i Nemanja Petošević, naslednik uglednog beogradskog biznismena, raskinuli su svoju turbulentnu vezu!

Ovoga puta, kako tvrde kućni prijatelji porodice Petošević, nema povratka.

- Ta priča je okončana. Mali je prošao fazu starleta i sada je slobodan. Nisu njih dvoje jedno za drugo. To su dva različita sveta. Vodao je on nju na putovanja, uživali su, lepo su se provodili, ali nje išlo. To vam je najrealnija priča. Svako je otišao na svoju stranu. Njegovim roditeljima nije bilo prijatno što se pisalo tako o njemu u medijima, ali sam je kriv jer je objavljivao javno na tim socijalnim mrežama i sam davao povoda. Prijala mu je pažnja, voli on da bude poznat. Po tom pitanju su isti. Nemanji je prijalo to da bude sa nekom damom koja je poznata u javnosti, ali je video da taj svet i nije baš tako sjajan i bajan - završava prijatelj Petoševića za Kurir.

Iako su se svaki put kada bi završili emotivnu priču otpratili sa društvenih mreža, ovoga puta to nije slučaj. Nemanja i Iva su i dalje prijatelji na Instagramu, ali su pobrisali zajedničke fotografije na kojima su delovali srećno, zaljubljeno, voljeno.

Autor: pink.rs