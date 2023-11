Trogodišnja veza Stanije Dobrojević i Marka Markovića doživela je krah neposredno pred njegov ulazak u "Zadrugu 6", što je tada šokiralo javnost, ali je Marković tokom rijalitija ušao u, kako oni to zovu, "vezu bez veze" sa Žanom Omniom Đorđević.

Dosta se pisalo, pričalo i spekulisalo o tome da je Stanija izdržavala Markovića, te se čak i tokom trajanja šeste sezone "Zadruge" često pričalo o tome da Marko, kako su tada neki od aktelnih učesnika pričali, traži isključivo situirane žene za devojke kako bi ga one izdržavale, jer je on, kako su tada pričali, lenj i ne želi da radi.

Ovim povodom, a i time što je njegova "veza bez veze", Žana, kročila u "Elitu" i tom prilikom ušla u niz konflikata, Pink.rs je stupio u kontakt upravo sa, kako je u rijalitiju dobio nadimak, "zadrugarskim Kazanovom", Markom Markovićem, koji je odlučio da prekine ćutnju i progovori o svemu.

Mnogi su stekli utisak tvojim ranijim oglašavanjima vezanim za dešavanja između Stanije, tvoje bivše devojke, Asmina i Aneli da nisi u "vezi bez veze" sa Žanom Omniom, kao i da želiš da se pomiriš sa Dobrojevićevom. Da li je to istina?

- Hahahahahaha nasmeja me ovo prvo pitanje. Kao što sam govorio već da sam hteo da se pomirim, pomirio bih se odavno. Nekad čovek neke stvari kad pusti i kad se vodi onako srcem- emocijom ne primećuje. Ali, kad je prošlo neko vreme shvatio sam da sa ovom pameću ne bih bio u tom odnosu ne jedan dan, nego jedan sat a kamoli tri godine, nego čovek uči dok je živ. I to da je mene neko ostavio i to je smejurija, al' ajde ako joj to hrani ego neka bude.

Takođe, ono o čemu se često priča i zbog čega si bio na meti osuda od strane što gledalaca što nekadašnjih cimera, jeste da je tebe Stanija uslovno rečeno "izdržavala" kao i da ti tražiš situirane žene kako bi se samo skućio kod njih. Šta je tu po sredi i kako ti komentarišeš sada posle svega ove navode?

- Ja ne tražim nikoga, već se jednostavno desi ili ne desi ili mi se neko svidi ili ne. Apsolutno mi je nebitno ima li ta osoba milione ili nema ništa, to materijalno me ne zanima, ako žargonski rečeno ne "klikne" i ne rodi se emocija, prosto ne mogu da budem s nekim. Pa s' obzirom da poslom kojim sam se bavio, a to je tad najviše bio modeling i razno razna snimanja, ona je bila protivnik toga i još mnogih stvari kojima sam hteo da se bavim, onda je to trebalo nadoknaditi, a ne da sad priča kako me izdržavala, jer od svoje osamnaeste godine zarađujem sam za sebe. Ja se sad bunim protiv nečega što oćeš ti da radiš, okej ja se bunim, onda ću ja da ti to nadomestim na neki način. Od mene je imala, kao i svaka moja devojka podršku za sve što je htela da radi, dok sa druge strane nije bilo tako. Tako da sam shvatio da sam tri godine bio u pogrešnom odnosu.

Žana Omnia ušla je u "Elitu" i tom prilikom se potegla tema oko toga da je na rođendanu Matorine drugarice, Tamare, uslovno rečeno, spopadala Matoru, kao i da su sklanjali Anitu jer je bila itekako neprijatna scena, kako su naveli. Tom prilikom, ona je ušla u raspravu sa Matorom. Kako to komentarišeš?

- Pa s' obzirom da se Matora predstavljala godinama kao neko ko priča istinu i samo istinu, po završetku "Zadruge 6" je iznela jednu ogromnu laž i bila uporna govoreći da je istina, a to je da smo ona i ja imali se*s, što je jedna OGROMNA LAŽ. Posle toga, apsolutno ni u šta ne verujem što kaže, pa ni ovo za ovaj rođendan, a prvenstveno verujem u ovo što je Žana rekla. Matoru je pojeo rijaliti, nije ni čudo koliko je godina tamo, samo se nekad istripuje ozbiljno, živi u rijaliti modu 24/7.

Isto tako, Anita je otkrila da su se ona i Žana upoznale pre početka "Zadruge 6" u kojoj se Anita po prvi put pojavila u rijalitiju, te i da je rekla nešto što zna Matoroj o Aniti, što je Matora iznela kao neistinu, a Žana s druge strane i dalje smatra da je to istina. Da li ti znaš o čemu je reč?

- Ako je to nešto što je meni rečeno, onda znam o čemu se radi i opet kažem verujem da je to istina, jer Žana nikad ne izmišlja.

S druge strane, Žana je ušla u verbalni klinč sa Slađom Lazić Poršelinom, kako komentarišeš tu raspravu, kao i Slađu Blindu, s obzirom da znamo da niste ostali u dobrim odnosima, te i da ste se medijski prepucavali u emisijama "Narod pita" po završetku "Zadruge 6"?

- Što se tiče Slađe Binde, šta tu da kažem, njena pojava govori o njoj samoj, a tek kad progovori bolje da ne progovara. Imala je konstantnu potrebu da pokušava da me degradira, ali sve zato što nije dobila šta je htela, sve u svemu metla.

Autor: Nikola Žugić