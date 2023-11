IVAN GAVRILOVIĆ IMA KONCERT U MOSKVI! Otpočinje inostranu karijeru, svoje najveće hitove pevaće pred 10.000 ljudi?!

Denser Ivan Gavrilović nastupiće na koncertu u Moskvi pred više od 10.000 ljudi, saznaju domaći mediji.

Gavrilović će biti gost na koncertu jedne grupe, na koji ga je pozvao pevač, a ono što je sigurno je da će izvesti pesme "Hoću s tobom da đuskam" i "Biti najbolji". Ivan je potvrdio ovu informaciju i objasnio o čemu se tačno radi.

- To je grupa koja pravi veliki koncert u Moskvi i gde ću sa mojim producentom biti specijalan gost na njihovom nastupu, jer je mali Sergej, pevač, veliki fan nekoliko pesama koje zna i naravno novog programa koji sa Ruben Papijenom radim i koje je imao prilike da čuje. Inače, koncert ce biti u Moskvi četvrtog novembra, a mi idemo 31, četiri dana pre koncerta da bi sve isprobali i bili spremni za veliki spektakl. Inače, Rubi će biti zadužen za ceo saund koncerta sa potpuno novom koncepcijom. Otpevaću dve pesme iz starog programa "Hoću s' tobom da đuskam" i "Biti najbolji" i naravno još tri nova singla za koje smo pretpostavili da će biti najinteresantniji moskovskoj publici. U svakom slučaju imamo posle toga niz zajedničkih projekata, jer pravac progresiv hausa je vrlo blizak onome što radimo i dobro je da se otvara mogućnost da se predstavim ruskoj publici i da otvorimo tržiste koje je zaista veliko. Radujem se novim izazovima i čujemo se naravno, Bože zdravlja direktno iz Moskve, da svi zajedno osetimo atmosferu velikog koncerta (vec je prodato 10.000 karata) i same Moskve - rekao je on.

Autor: pink.rs