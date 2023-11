Posle brojnih polemika, isplivala istina o poreklu Aleksandre Prijović - više nema nagađanja ni svojatanja

Aleksandra Prijović, trenutno jedna od naših najpopularnijih pevačica, rođena je 22.09.1995. godine, odrasla je u Belom Manastiru u Hrvatskoj i Bačkoj Topoli.

Ona je često govorila o svom detinjstvu i tinejdžerskom periodu koji joj nije po svemu sudeći ostao u lošem sećanju.

- Okruženje u kom sam živela bilo je nemilosrdno prema meni, ali i mojoj majci. Vređali su nas i ponižavali bez ikakvog razloga. Stalno su nam govorili grube reči koje su me povređivale. Tako je bilo i u školi. Deca su mi govorila da sam ovakva ili onakva. Bila sam mala i to me je baš bolelo. Svi su se međusobno družili, samo sam ja imala jednu drugaricu. Reči koje su mi upućivali jedino su mogli da čuju od svojih roditelja, a ja sam se uvek pitala zbog čega je to tako kada im ništa nažao nisam uradila. - pričala je pevačica, pa nastavila:

- Želela sam da budem kao oni, da se lepo igramo i družimo. Nažalost, tek kad sam postigla nešto u životu, setili su se da postojim. Naravno, ne zameram im, sve razumem, ali nije bilo prijatno ni meni ni mojoj majci. I ona je na svojoj koži mnogo puta čula uvrede upućene na svoj račun koje su je probadale kao mačem. Svima je izlazila u susret i pomagala koliko je mogla. Za svakog je imala lepu reč, a ljudi su je ogovarali iza leđa. Milion puta sam bila prisutna kada su je povređivali. Poučena tim iskustvom i meni je često govorila kako ću i ja doživeti da jednog dana o meni loše pričaju, ali da u tim situacijama samo okrenem glavu na drugu stranu i pravim se da ih ne primećujem jer će me ta zloba samo povrediti - kazala je ona jednom prilikom.

Iako, joj nisu uspomene iz škole u lepom sećanju, Prija je nastupala na školskim priredbama i društvenim događajima. Od učešća u emisji "Zvezde Granda", pa do ispunjenih arena svuda po regionu. Nema mesta u kom se trenutno ne priča o čuvenoj Priji, a nedavno su svi brujali o njenoj izjavi u kojoj je govorila o svom identitetu i poreklu.

Istina je jedna i jedina, Prija je rođena u Somboru.

Autor: pink.rs