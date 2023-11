PROLAZI KROZ AGONIJU, A ON JOJ POMAŽE DA ''STANE NA NOGE''! Aleksandra Mladenović posle pakla sa Stefanom UTEHU pronašla u društvu OVOG bivšeg dečka! (FOTO)

Pevačica Aleksandra Mladenović proživela je pravu agoniju zbog bivšeg dečka kojeg je prijavila za pretnje ubistvom i samoubistvom, a sada je potezom iznenadila mnoge.

Naime, kako i sama kaže, Alekasndra do sada nije imala sreće na ljubavnom planu. Od bivših partnera je doživljavala brojne neprijate situacije koje su dosta uticale na nju, ali jedan od njih ostao joj je pravi prijatelj do danas, iako njihov emotivna veza nije uspela.

U pitanju je njen kolega Uroš Živković, sa kojim je pevačica bila kada su oboje bili na početku karijere.

Dokaz da sa bivšim partnerom može da ostane u dobrim odnosima je i nova fotografija kojom se Aleksandra pohvalila pratiocima na svom Instagram nalogu. Mladenovićeva je obavestila fanove da vreme provodi sa Urošem.

Podsetimo, Aleksandra je nedavno govorila o bivšem dečku kojeg je prijavila policiji.

- Predivan je bio tokom veze nismo imali nikakvih problema, samo sam naprasno došla do saznanja i svega i teško mi je da pričam o tome uznemirim nisam spremna. Ne bih pričala, on ima zabranu prilaska neka tako i ostane. Nije obrisao slike ali dobro to je njegova stvar - rekla je Aleksandra Mladenović.

Autor: N. Ž.