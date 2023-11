'KO JE, BRE, KEBA?! ON NE ZNA DA PEVA' Ljuba Aličić ne prašta krađu, evo zbog čega je Kojića precrtao za sva vremena! ESTRADNI NEPRIJATELJI!

Ljuba Aličić ima zamerke na mnoge kolege, ali sa Majom Nikolić se baš lepo slaže. Siti su se ispričali, ali Ljuba očito nije znao da ona ima lepo mišljenje o Draganu Kojiću Kebi koji se njemu mnogo zamerio.

Da je čuo kako je Maja za ovoga rekla da odlično peva i da mu je pesma koju su na Beoviziji prošle godine odbili bila vrhunska, debelo bi se pokačili.Ljuba već dugo godina ne razgovara sa Kebom jer neće da mu oprosti što mu je maznuo pesmu "Bogovi zemljom hode" i snimio je sa bugarskom pevačicom Preslavom.

Ljuba Aličić je bio šokiran ovim i odmah ga je debelo okrpio.

- Oboje su ispali glupi! Ma neću ni reč da progovorim sa njim nikad više. Evo poručujem im da se ne brukaju jer ne znaju da pevaju ni on, ni ona. Ko je, bre, Keba? Nema ga na mapi, izgubio se, džaba mu i Sverina i sve. Oni nisu pevači već lopovi koji kradu pesme, sram ih bilo. Ajde da pesma nije prošla kod mene, pa će možda kod njih, ali ljudi, za ta pesma je legendarna. Svi znaju za nju, to je moj megahit. Nije mi jasno šta misle? Da će je otpevati bolje od mene? Oni su obični somovi, ne znaju da pevaju, nikad njega nisam video da peva. Ja priznajem pevače kao što su bili Marinko Rokvić, Šaban. I Aca Lukas, Ceca, Zorica Brunclik, Snežana Đuričić... To su pevači, a Keba nema veze s vezom. On me uopšte ne zanima. Ispali smo smešni. Ma ja sam bolji pevač od njega u svakom slučaju, veća zvezda i ne pomaže mu to što me šikanira, budala jedna - govorio je jednom prilikom Ljuba.

