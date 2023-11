HUSA OTKRIO KO JE BILA NAJVEĆA LJUBAV DŽEJA RAMADANOVSKOG: Voleo ju je na neverovatan način, ovo su detalji!

Nikad ne biste pogodili!

Husein Alijević Husa koji tumači lik Džeja Ramadanovskog u filmu “Nedelja”, otkrio je ko je bila najveća ljubav pokojnog pevača.

- Džej je pričao o beloj ženi u koju je bio zaljubljen. U njenu belu put i plavu kosu. To je bila platonska ljubav koja mu se nikada nije desila - rekao je Husa u emisiji "Moj dan, blic dan", a glumica Maša Đorđević tumači lik Nine, koja je bila najveća ljubav preminulog pevača.

Podsetimo, Husa, poznat kao Husa Bit Strita, jednom prilikom je istakao da je bio veoma iznenađen jer je dobio ulogu, ali i da je zadovoljan.

- Ne znam zašto su baš mene izabrali. Očekivao sam da me zovu za Tomu, ali sam bio razočaran. Ovo me je iznenadilo, ali verovatno su videli nešto u meni, neku vezu. Pitao sam ih, ali sve se drži u tajnosti - rekao je on.

