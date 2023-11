DRAMA ALEKSANDRE MLADENOVIĆ NE PRESTAJE! Uhvatila ju je paranoja, svuda "viđa" bivšeg, a evo čime je POSEBNO opterećena!

Drama Aleksandre Mladenović kojoj je njen, sada već bivši dečko Stefan Čečar pretio da će se ubiti, nastavlja se.

On je dobio zabranu prilaska pevačici i nalog da hitno napusti Srbiju, ali Aleksandra je mnogo uplašena, jer nakon svih njegovih laži i informacija koje joj stižu o njemu, veruje da je na svašta spreman.

"Jako se plaši da ostane sama, trenutno su kod nje roditelji, ali ne može da ih opterećuje. I oni imaju svoj život, kao i njeni prijatelji koji žele da joj pomognu. Rešila je da unajmi dva momka koji će na smenu biti pred njenom zgradom i pratiti je gde god da ide. Pod velikim je stresom i u konstantnom strahu, stalno gleda snimke sa video nadzora jer se plaši da ovaj odnekud ne iskoči. Plaši se da ode sama do prodavnice, noću ne može da spava iako pije lekove za smirenje. Ona je žrtva jednog ozbiljnog manipulatora i prevaranta. Slagao je sve o svojoj prošlost, o tome kada je rođen, koje mu je zanimanje, varao je sa kim je stigao. Na kraju su do nje došle priče i da navodno voli muškarce, da je radio kao žigolo u Dubajiu, da je tukao svoje bivše devojke, ali ona to ne želi da proverava", kaže Aleksandrina bliska prijateljica, a pevačica i sama priznaje da se baš loše oseća.

"Ima zabranu prilaska. Ne sme da mi priđe, ne sme da me kontaktira, ne sme da me zove, i to je to. Ne želim da ga vidim u svojoj blizini, zagorčao mi je život. Upropastio me je. Gledala sam na video snimku kako je hteo da se ubija, kako je ovo-ono. Imam traume od toga. Neuračunljiv je, ne znam šta bi mogao da mi uradi", nedavno je priznala Aleksandra.

