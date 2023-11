'PRODALI SMO TRAKTOR I DEO NJIVE ZA PRVI ALBUM, SVE JE PROPALO...' Šok ispovest Jane Todorović: Htela sam da ostavim pevanje, BANKROTIRALI SU!

Pevačica Dragana Todorović Jana gostujući u jednoj emisiji otkrila je da je malo nedostajalo da već na početku odustane od pevačke karijere.

Voditelj emisije pročitao je ostalim gostima Ljubi Perućici i Sanji Vučić informaciju i tražio da kažu da li je istinita ili ne. Naime, rekao je da je Janin prvi album loše prošao i da je zbog toga bila veoma razočarana.

Gosti nisu poverovali u ovu priču, pa su bili poprilično iznenađeni.

- Ja sam prvi album snimila tačno 1991-1992 godine, još dok sam živela na Kosovu. Mirko Kodić mi je radio sve aranžmane. Izdala sam album za PGP RTB. Nijedna pesma nije prošla. Nažalost, bile su lepe pesme. Moj otac i majka, sećam se da su prodali traktor, deo njive, da bi mi sve to isfinansirali. I na kraju, kad je sve bilo završeno sa albumom, nismo imali nimalo novca ni za put do Beograda, a kamoli da se pojavim u nekoj emisiji - otkrila je Jana.

Potvrdila je da je razmišljala da prestane da se bavi pevanjem posle tog iskustva.

- Tako da sam se zaista razočarala, izgubila sam i volju da se bavim ovim poslom i da nastavim dalje. Vratila sam se dole na Kosovo. Kada smo radili te pesme, otac me vozio do Beograda i vraćaoo nazad. Nismo imali za hotel, nisam ni znala šta su hotelske sobe. Spavali smo kod strica i kod tetke. Kad prolazimo kroz Kruševac, bila je na autobuskoj stanici pekara, gde kupimo da se obezbedimo da imamo punu kesu onih kiflica i po dva jogurta. Tako da bi sve moji roditelji to izgurali, mi smo ostali u dugovima i ništa to nije prošlo. Ja sam bila zaista razočarala i napravila sam pauzu - potvrdila je Jana.

