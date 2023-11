MLADENOVIĆKIN BIVŠI POSLAO JAKU PORUKU: Od cinkaroša nikad čovek, od nje nikad dama! Svi ubeđeni da je ove reči uputio pevačici! (FOTO)

Šok!

Stefan Č. maltene svaki dan se oglašava na Instagramu, a njegove objave ukazuju na to da šalje jasne poruke bivšoj devojci Aleksandri Mladenović.

Ovoga puta on je objavio stori sa citatom:

- Od cinkaroša nikad čovek, od kurve nikad dama - objavio je on.

Skrinšot sa njegovom objavom se šeruje na društvenim mrežama, a pratioci spekulišu da je poruka upućena upravo Mladenovićki koja ga je pre dve nedelje prijavila policiji za uznemiravanje.

Agonija kroz koju je folkerka prošla je trajala danima. On je dolazio na njena vrata i uznemiravao je, pisao joj da će se ubiti i da ima pištolj, zbog čega se ona osetila ugroženom i pozvala policiju koja ga je privela. Stefan je pričao drugačiju priču od pevačice. On je od izlaska iz policije objavljivao njihove zajedničke fotografije, pisao da je voli, a i u svojoj izjavi medijima negirao je da zbog pevačice mora da napusti Srbiju, već on navodi skroz drugi razlog.

Sukob između njih dvoje intrigirao je javnost. Stefan je od nadležnih organa zabranu prilaska, koja mu je bila naložena prekšio, pa je ubrzo priveden.

Autor: Pink.rs